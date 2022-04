“El gobierno Uribe mató 6.402 jóvenes”: Gustavo Petro se defendió por polémico trino

Gustavo Petro se lanza contra Álvaro Uribe por los falsos positivos / Twitter

Luego de que el candidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula a la Vicepresidencia, Francia Márquez, se dirigieron a una notaría para firmar que no expropiarán de sus bienes a nadie si llegan al poder, las críticas no se hicieron esperar. Sin embargo, lo que llamó la atención de este suceso fue un particular trino que envió el también senador.

Los cuestionamientos en redes sociales se volvieron virales contra Petro. Uno de ellos llamó la atención del candidato. “¿Petro va a ir a la Notaría a jurar que no va a indultar corruptos y que no va a acosar empresarios ni a medios de comunicación y que va permitir hacer oposición y que no va a acabar con las EPS y que no nos va a quitar las pensiones y que no volverá a emborracharse en público?”, cuestionó una usuaria de Twitter.

Esa publicación no pasó desapercibida por el líder de la Colombia Humana, quien le respondió dejando un mensaje que recibió duras críticas por parte de los cibernautas: “Más bien alguien debería ir a la notaria a jurar que no va a matar más jóvenes”, sentenció Gustavo Petro.

Las redes sociales se desbordaron contra el aspirante y lo exhortaron a que tuviera más cuidado con sus trinos que, según dijeron, pueden ser “incendiarios”. Es más, el tuit de Petro fue calificado como “ambiguo” por parte del profesor Jorge Restrepo, académico de la Universidad Javeriana y reconocido en Twitter por sus posiciones políticas.

“Senador, ¿Quién ha matado jóvenes? Acepte que la ambigüedad de su trino criminaliza y desata las pasiones de su fanaticada; usted es responsable de las agresiones de esos fanáticos. Recuerde que hace apenas dos días prometió “Defendernos del argumento y no atacar a la persona”, criticó el maestro.

De nuevo, Petro no dejó pasar desapercibido el cuestionamiento y esta vez, con nombre propio, se refirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy investigado por dos delitos. En su contestación, el postulante a la Presidencia recordó la cifra de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) que se dieron durante los ocho años que el jefe natural del Centro Democrático estuvo en el poder y le dejó otro durísimo mensaje.

“El gobierno de Uribe mató 6.402 jóvenes. Eso dice la Justicia”, trinó Petro.

Esa nueva publicación alcanzó más de siete mil likes y respuestas de cientos de internautas. Uno de los que se metió en la controversia de quien hoy lidera la intención de voto fue el también candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo.

“Gustavo hay que calmarse y cuidar las palabras. Ese lenguaje es muy peligroso, genera violencia”, dijo el exgobernador de Antioquia.

Por ahora, el senador y exalcalde de Bogotá, que ahora compite por tercera vez para llegar a la Casa de Nariño como presidente, no se ha pronunciado nuevamente al tema. Sin embargo, su visita a la notaría en compañía de sus escuderos petristas no ha dejado de ser comentado en la opinión pública.

Foto de archivo. El expresidente de Colombia Álvaro Uribe habla después de declarar en una audiencia por supuesto fraude y manipulación de testigos en Bogotá, Colombia, 8 de octubre, 2019. REUTERS/Luisa González





Francia Márquez, por su parte, mostró el momento de la firma mediante sus redes sociales y aseguró: “Me comprometo, bajo la gravedad de juramento, bajo la ley y bajo el respeto profundo hacia la constitución y la ley, como vicepresidenta de todos los colombianos, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios, no expropiaré, no voy a expropiar nada ni a nadie”, dijo la candidata a la Vicepresidencia.

Gustavo Petro, entre tanto, dejó claro que firma “a sabiendas de las implicaciones legales del falso juramento y manifiesto que no tengo ningún impedimento legal para hacerlo”, pero también estableció que legalmente podría expropiar siempre y cuando se cumpla el hecho de que sea “en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa”, señaló el candidato.

