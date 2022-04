Alberto Gamero se defendió tras la derrota de Millonarios ante el Pereira: “La hinchada se tiene que sentir satisfecha”

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, dio sus impresiones tras la derrota contra Deportivo Pereira. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte

Millonarios acumuló este domingo su cuarta derrota en la Liga BetPlay 2022-I luego de caer contra Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas por la fecha 15. Una solitaria anotación de Santiago Montoya, exfutbolista del equipo ‘Albiazul’, decantó un nuevo triunfo para el ‘Grande Matecaña’.

Pese a que los ‘Embajadores’ mantienen en la tercera posición (32 puntos) y ya están clasificados a los cuadranguales semifinales, los hinchas expresaron su molestia por el resultado a través de las redes sociales. Uno de los puntos sobre el cual hicieron mayor énfasis fue el rendimiento del plantel en los últimos compromisos, teniendo en cuenta que Millonarios sumó su tercera derrota consecutiva como visitante.

En rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero, contrario a las críticas, manifestó sentirse satisfecho por la labor realizada durante el partido: “Le doy las gracias a la gente en toda Colombia por la hinchada que tiene Millonarios, pero no estoy de acuerdo con que tenemos una seguidilla de partidos malos. Perdimos un partido contra América y hoy. Somos el segundo mejor visitante del fútbol colombiano”.

Además, en las plataformas digitales también fueron constantes los señalamientos por las rotaciones del equipo, argumentando que al entrenador no le han dado frutos en el pasado. “La idea es darle minutos a algunos, pero los que vienen jugando no van a parar. El día jueves y día domingo tendremos dos partidos importantes y trataremos de que jueguen el mayor número de jugadores que venían jugando”, respondió el estratega samario.

“En el fútbol no es solo ganar y ganar. A pesar de que el equipo perdió, hoy la hinchada se tiene que sentir satisfecha de lo que propuso Millonarios aquí, porque la iniciativa era toda de nosotros. Ese contexto hay que mirarlo. Soy feliz de ver siempre a la gente en la tribuna de Millonarios, feliz de ver que la gente nos acompaña. Este grupo está haciendo cosas buenas y tratando de jugar mano a mano a los estadios en donde va”, agregó.

Por último, respecto a la principal falencia de Millonarios, Gamero mencionó la falta de efectividad al momento de la definición: “El error fue no concretar porque nosotros venimos a buscar el partido, hacer presión alta, atacar a Pereira y lo tuvimos, pero no concretamos. Los partidos se ganan con goles, buscamos y no los conseguimos. No es que el balón no quiso entrar, nosotros no lo metimos, es diferente”.

Deportivo Pereira volvió a ganar en la Liga BetPlay luego de cuatro partidos. Foto: cortesía Dimayor

El resultado tuvo un componente especial, y es que Montoya, el autor del gol del triunfo, no tuvo un buen paso por Millonarios. El volante colombiano actuó en el conjunto ‘Embajador’ entre el 2018 y el 2020, siendo en un su momento una transferencia récord para la institución. No obstante, las constantes lesiones impidieron que pudiera tener mayor continuidad y terminó saliendo con algunas críticas por parte de la hinchada.

En el minuto 80′, cuando parecía que la portería de Millonarios no corría peligro, Montoya recibió un balón en el borde del área grande, amagó como si fuera a rematar y luego, perfilándose con su pierna izquierda, definió con potencia al palo de la mano izquierda del portero Álvaro montero. El balón sacudió la red del arco y el mediocamista antioqueño pudo conseguir su primera anotación con el ‘Grande Matecaña‘.

Millonarios estará enfrentando el próximo jueves a Jaguares de Córdoba, en el estadio El Campín, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. Entretanto, Deportivo Pereira visitará a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, también por la llave de octavos en la copa (miércoles).

