Junior de Barranquilla respaldó a sus “Tiburonas” por episodio de machismo durante partido de Liga Femenina

Después del incidente presentado en un partido disputado en la Liga Femenina BetPlay en el que jugadoras de Junior Femenino denunciaron actitudes machistas contra ellas, la institución emitió un nuevo comunicado en el que respalda a sus figuras ante el aparente maltrato y vejámenes sufridos durante dicho encuentro.

Como reportó EL HERALDO, el club barranquillero emitió un primer comunicado en el que no diría más nada sobre “ese incómodo tema” —en alusión al partido del martes anterior— pero al recibir fuertes críticas por parte de loa hinchada, la institución aclaró que sí respaldó al componente femenino además de enviar una carta de protesta formal a la Dimayor.

“Junior manifiesta a la opinión pública en general y a los medios de comunicación, que siempre ha respaldado a sus jugadoras y miembros del cuerpo técnico del equipo femenino que participa en la Liga. Por eso, a raíz de los lamentables hechos del pasado encuentro en Neiva, ya se hizo una protesta formal a Dimayor, rechazando el comportamiento del cuarto árbitro hacia nuestra directora técnica, asistente del equipo y jugadoras”, se lee en el nuevo comunicado que expidió Junior de Barranquilla el pasado domingo.

Estos términos distan de lo publicado 48 horas atrás, cuando el club optó por una vía diplomática que no satisfizo a sus seguidores en redes sociales así como a quienes respaldan la labor de las jugadoras en el campo de juego:

“El club Junior se permite informar a la opinión pública en general y a los medios de comunicación que, con relación al comportamiento del cuarto árbitro hacia nuestras jugadoras y miembros del cuerpo técnico durante el partido entre Atlético Huila y Junior, lo manifestado por la asistente técnica Jimena Borja y la jugadora Estefanía Cartagena en la conferencia de prensa, será la única manifestación pública con relación a ese incómodo tema”.

Ante el cambio de actitud, la institución “Tiburona” agregó que:

“Junior siempre velará por el juego limpio, la sana competencia y la utilización de los conductos regulares, respetando la institucionalidad de nuestro fútbol profesional”, concluyó.

Cabe señalar que los hechos referidos ocurrieron en un encuentro disputado el pasado martes, en el que Atlético Huila Femenino venció a las “Tiburonas” por 0-2.

Tras finalizar el encuentro, en la rueda de prensa, las jugadoras del Junior denunciaron un acto de machismo por parte del cuarto árbitro Edinson Calderón. La encargada de hacer la denuncia fue Estefania Cartagena, quien se encontraba acompañada de la asistente de la director técnica.

“Queremos hacer la denuncia pública por el trato hacia la mujer. El cuarto árbitro Edinson Calderón, cómo es posible que se le habla amablemente que le colabore a la jueza central, y cómo es posible que él como hombre haga eso y le diga a nuestra técnica: ‘No joda, deja de joder’ y le manotea, y a nuestra asistente se le para de frente. ¿Quién maneja eso? Estamos cansadas”, dijo la jugadora del Junior.

Luego la futbolista del Junior agregó: “Es porque es mujer. Vamos a tomar cartas, esto no puede seguir pasando, ¿por qué se le iguala a una mujer y no a un hombre?, al técnico del Huila se le quedó callado. Ahí se ve el machismo. No vamos a agachar la cabeza, hacemos la denuncia pública”.

Por otra parte, la directora técnica del Junior, Yinaris García, también se pronunció con un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que acepta la derrota, pero afirmó que no aceptarán irrespetos ni expresiones ofensivas del cuarto árbitro.

“Aceptamos toda la responsabilidad de la derrota, ha sido nuestro peor partido pero nos levantaremos y seguiremos adelante. Lo que no aceptaremos son irrespetos, expresiones ofensivas del cuarto árbitro donde utiliza sus provocaciones y ofensas machistas para luego manipular la decisión de la central (expulsándome al terminar el juego). Los clubes han mejorado su inversión, el nivel de la liga ha crecido pero definitivamente este es un aspecto que también debe crecer y mejorar”, se puede leer en el trino de la entrenadora.





