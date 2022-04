Jorge Luis Pinto y Francisco Maturana se despiden de Freddy Rincón: “Un ejemplo de transformar la humildad en grandeza”

Los entrenadores Jorge Luis Pinto y Francisco Maturana se despidieron de Freddy Rincón. Foto: Alcaldía de Cali

En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero se llevó a cabo un homenaje a Freddy Rincón, exjugador de la selección Colombia, quien falleció tras haber sufrido un accidente de tránsito. En el escenario estuvieron familiares, amigos, excompañeros y técnicos que hicieron parte del proceso de ‘El Coloso’ a lo largo de su carrera.

Dos entrenadores fueron de gran importancia para Freddy Rincón: Jorge Luis Pinto, al brindarle la oportunidad de debutar como profesional en Independiente Santa Fe 1986, quien se mostró bastante acongojado por la noticia de la muerte de uno de sus “hijos”, como él lo llamaba; y Francisco Maturana, quien dirigió a la selección Colombia desde 1990 y 1994, el encargado de alinearlo como titular ante Alemania en el mítico partido en el mundial de Italia 90, cuando Rincón anotó el empate en el minuto 90.

También puede leer: Freddy Rincón: revelan video de conversación del Tino Asprilla en el funeral, ‘nos tiene vueltos mierda’

Jorge Luis Pinto, entre lágrimas envió un mensaje a los hijos del exjugador para que “luchen como Freddy luchó”, y recordó algunos momentos de ‘El Coloso’. “Yo no sé si vamos a llorar, pero si lloramos por sentimiento, aprecio y cariño”, con esta frase comenzó su emocional discurso recordando a uno de sus “mejores jugadores”.

“Freddy es un ejemplo de vida para este país, un ejemplo de transformar la humildad en grandeza, Sebastián y Freddy, su padre transformó la humildad en grandeza. No se imaginan muchachos, acá hay unos testigos, cómo llegó Freddy a Santa Fe, con qué sencillez, con qué humildad, pero el transformó todo. No he tenido un jugador que tenga la capacidad de trabajo de Freddy rincón y acá están muchos de los jugadores que estuvieron con él queme lo pueden afirmar. un hombre de oficio, trabajo, dedicación”, aseguró Pinto.

Y agregó, “me encantó la frase que le oí en algún reportaje, a él no le interesaba la plata, le interesaba jugar y jugar. Era un juguetón del fútbol de esos que no lo detiene nadie, por eso nos ha dolido en el alma, a mí personalmente, porque lo conocí, lo vi crecer, lo vi ganar y triunfar por el mundo y eso es un orgullo para los que estamos acá”.

Le puede interesar: Minuto a minuto: Cali le da el último adiós a Freddy Rincón este 16 de abril

Aseguró que Freddy Rincón es un ejemplo de vida para las nuevas generaciones que “viven el fútbol pero no lo sientes como lo sentía Freddy. Iba a llamar al Pibe y le iba a decir: ‘ahora sí quedó jodido porque el compadre al que le pasaba a espacios libres no está, a quién le va a meter esa pelota’. Qué espectáculo, todos los goles que hemos visto en estos días son enfrentando al arquero, un volante mixto a un volante que llegaba de atrás hacía adelante. Nuestro recuerdo va a ser por siempre”.

La palabras de Maturana

Francisco Maturana resaltó la importancia del equipo que formó en los 90′s, el mismo que hoy se quiere como familia. Aseguró sobre el fallecimiento de Freddy que, “a veces el sentimiento estrangula momentos, de todas maneras, quisiera felicitar a Monseñor y los demás que hicieron la homilía porque la considero medicinal para el alma y esto te da un poquito de fuerza para poder ver otras cosas que no se ven. Siempre he pensado que lo importante en la vida son las reflexiones sobre las cosas que pasan y sobre el día a día. Encontré un mensaje que viene desde España y desde allá dicen que Freddy Rincón es un patrimonio nacional y del mundo, ojala que no se nos olvide nunca quién es Freddy Rincón”

“Llega al equipo y es una luz que alumbra muchísimo pero no opaca ninguno, porque no era de ese estilo, los hace mejor y ellos hacen mejor a Freddy. Ese grupo de jugadores se convierte en un equipo y a partir de los códigos y principios de vida se convierten en una familia, y eso es lo que somos hoy. Por eso desde la valentía, desde la fuerza que expresaba Freddy nos ha contagiado para este momento que necesitamos ser fuertes. En esa familia hay unos códigos que marcan la diferencia, hay una familia que ha sido unida y entonces vale la pena ser unidos.”, dijo Maturana.

El entrenador, que actualmente se encuentra trabajando para el técnico Hernán Darío Herrera en Atlético Nacional, concluyó con la siguiente frase: “Como dijo Monseñor, ojala que el deporte muestre un camino para un país mejor, porque el país de nosotros es espectacular, se siente se huele, se ve y se escucha”.

SEGUIR LEYENDO: