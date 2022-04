Iván Zamorano recordó el paso de Freddy Rincón por el Real Madrid: “Era un deportista de élite”

El exjugador chileno habló sobre el paso de Freddy Rincón por el Real Madrid. Fotos: Colprensa.

En las horas de la noche del pasado miércoles 13 de abril se confirmó la triste noticia, Freddy Eusebio Rincón había fallecido, un suceso que le dio la vuelta al mundo. Su anotación ante Alemania, en el último minuto de la fase de grupos de la Copa Mundial Italia 1990, quedó guardado en la memoria muchos, que incluso lo consideran el más importante de la historia de la Tricolor.

Tras conocerse la noticia, amigos, exfutbolistas, jugadores, entrenadores, directivos y equipos se han manifestado con palabas de solidaridad y condolencia para sus familiares, también han recordado algunas anécdotas con el exjugador de la selección Colombia. Uno de ellos fue Iván Zamorano, quien recordó como fue la llegada de ‘El Coloso’ al vestuario del Real Madrid.

En la temporada de 1995/ 96, el club Merengue confirmó el fichaje de Freddy Rincón, quien ese entonces jugaba en el Napoli de Italia, y se convirtió en el primer colombiano en jugar para el club más ganador de Europa, un hecho de trascendencia en el país. Pese a esto, el paso de ‘El Coloso’ por el equipo español no fue el mejor ni el más destacado, ya que solo disputó 21 partidos, 14 en LaLiga, cuatro en Champions League, dos en Supercopa y uno en la Copa del Rey, en los que marcó un gol, realizó una asistencia y recibió cuatro tarjetas amarillas.

El entrenador del Real Madrid en ese momento, el argentino Jorge Valdano, afirmó que el club español pasó por una crisis, razón por la que Rincón no pudo destacar, mientras que el exjugador colombiano aseguró, en una entrevista con Gol Caracol en 2020, que no pudo triunfar en el Merengue por que le faltó “ser blanco” y afirmó, “No sufrí el racismo día a día, pero, para jugar dentro del Real Madrid, sí. Con Valdano era muy difícil porque lo tenían muy presionado”.

En entrevista con el Diario AS Colombia, Iván Zamorano, quien coincidió con Rincón en aquella plantilla del Real Madrid, recordó algunas anécdotas del cafetero. Afirmó que recibió la noticia de su fallecimiento en horas de la mañana del jueves 14 de abril y que ha sido muy difícil asimilar la muerte de un compañero y amigo. Además, señaló que ahora lo que queda es apoyar a la familia del exjugador.

Respecto a su relación en Madrid, en conversación con el diario AS, afirmó:

“Lo ayudé a buscar departamento y se fue a vivir a una cuadra de mí. La conexión fue muy buena desde un comienzo, porque nos conocíamos de las selecciones. Era un tipo muy afable y era muy fácil conectar con él. Con mayor razón tuvimos la oportunidad de generar ese lazo fuera de la cancha”.

Y agregó, “todos sabemos la potencia de él, era un deportista de élite. Tenía un ADN extraordinario. Siempre era el número uno en los controles físicos y tenía la posibilidad de agregarle aspectos técnicos, como buen colombiano. Eso ayudaba a que estuviera más cerca de los delanteros y pudiera darme un par de asistencias. Me mandaron otras, pero no he alcanzado a verlas”.

En cuanto a los actos racistas, precisó que “en el fútbol todos somos iguales, pero el color de piel a veces genera este tipo de cosas. Él dijo en una entrevista que se sintió un poco discriminado, por eso quienes estuvimos ahí lo intentamos ayudar”.

