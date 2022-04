Juan Guillermo Cuadrado renovó con la Juventus hasta el 2023: “Es único, irremplazable”

Juventus confirmó la renovación de Juan Guillermo Cuadrado. REUTERS/Massimo Pinca

Después de muchas especulaciones, conversaciones y negociaciones, Juan Guillermo Cuadrado, de 33 años de edad, seguirá jugando con la Juventus. El club confirmó la renovación del jugador por una temporada más, lo que quiere decir que el colombiano seguirá vistiendo la camiseta de la Vecchia Signora hasta el 2023. Los directivos del equipo pueden respirar tranquilos, ya que la ampliación del contrato era uno de los objetivos dentro de la plantilla.

Pese a que algunos clubes se habían mostrado interesados en Cuadrado y las negociaciones entre las dos partes no habían prosperado, finalmente, en un comunicado, confirmaron que el cafetero seguirá siendo parte del equipo de Turín por un año más.

“Indisoluble. Un adjetivo que describe algo que no finaliza, que no puede ser deshecho o que no se puede romper. La relación entre la Juventus y Cuadrado, entre Juan y el blanco y negro pueden definirse con esa palabra. Algo que va más allá del campo de juego, que lo supera. Y ese vínculo continuará hasta 2023″, confirmó el equipo a través de un comunicado.

En desarrollo...