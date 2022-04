Muere mujer que se clavó un cuchillo en medio de una discusión familiar

La Policía Metropolitana de Barranquilla inició una investigación para aclarar esta muerte, que tiene conmocionados a los habitantes del barrio Oriental de Soledad. Su cuerpo, por el momento se encuentra en Medicina Legal, a la espera del curso de las investigaciones.

En la tarde del martes 12 de abril una madre y su hijo discutían por temas de dinero. En la calle 20 con carrera 26 del barrio Oriental del municipio de Soledad, Atlántico, Rocío De Alba Orozco y Ricardo Querale De Alba se recriminaban entre sí. En el momento más álgido de la discusión, la mujer salió para la cocina, encontró un cuchillo y se lo clavó en la parte lateral derecha de su abdomen.

A pesar de que los familiares al verla herida, la auxiliaron y la llevaron hasta la IPS Cediac en el municipio de Soledad, los médicos reportaron que la mujer de 50 años falleció cuando estaba siendo intervenida quirúrgicamente.

La Policía Metropolitana de Barranquilla inició una investigación para aclarar esta muerte, que tiene conmocionados a los habitantes del barrio Oriental de Soledad. Su cuerpo, por el momento, se encuentra en Medicina Legal a la espera del curso de las investigaciones.

“Manifiestan los familiares de la hoy occisa que aproximadamente a las 12:20 del medio día sostiene una riña con su hijo por temas de un dinero, en ese momento la señora toma la decisión de agarrar un cuchillo de cocina y lesionarse en la parte del abdomen”, indicó el reporte preliminar de la Policía.

En declaraciones al portal local Zona Cero, Ricardo Querale De Alba, dijo que no tiene remordimiento de que su madre se haya quitado la vida en los momentos en que discutían en su residencia. Aseguró que los problemas entre los dos se volvieron frecuentes en el último tiempo. La pandemia, dijo, ocasionó muchos problemas en su casa. “No fue la primera vez que intentó quitarse la vida”, aseveró al medio de comunicación.

“Yo pensé que me iba a colocar el cuchillo a mí y salí corriendo. En ese momento fue que ella se lo incrustó”, contó el hijo mayor de Rocío.

El motivo de la pelea habrían sido los pagos del arriendo y de una nueva nevera. Ricardo, que estuvo presente en el momento de la muerte de su madre, aseguró al portal barranquillero, que tiene testigos que pueden constatar lo sucedido en la tarde del martes en su casa. “Tengo hasta de testigo al señor que estaba arreglando la nevera que puede decir que sí fue como lo estoy contando”, indicó.

El joven aseguró que las palabras empezaron a subir de tono y de agresividad, su mamá no aguantó la rabia y se mató. “Ella venía con secuelas desde hace varios años. No vivía tranquila en la casa, tenía varios problemas familiares, deudas económicas, no conseguía trabajo, actualmente con la pareja que tenía tampoco era feliz”, expresó.

Rocío era ama de casa y antes de la pandemia se dedicaba hacer el aseo a un colegio cerca de su residencia. Las declaraciones del hijo y testigos del hecho, están siendo analizadas por la Fiscalía General de la Nación como una de las hipótesis del caso; sin embargo, la Policía se encuentra realizando las investigaciones de lo sucedido.

