Último recurso: víctimas de Otoniel tratan de frenar su extradición con tutela ante la JEP

Otoniel permanece privado de la libertad en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía, en espera de ser enviado a rendir cuentas ante las cortes del Distrito Sur de Florida y el Distrito Este de Nueva York.

El abogado Jhonathan Orozco Tamayo, quien está asociado a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (JEP), interpuso una acción de tutela el pasado viernes 8 de abril como el apoderado de cinco víctimas de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, con el propósito de frenar su extradición a los Estados Unidos.

De forma precisa, según el diario El Espectador, quienes interpusieron este recurso judicial son víctimas de la Operación Génesis, una serie de atentados del paramilitarismo en conjunto con la fuerza pública para expulsar a la guerrilla del bajo Atrato a mediados de los años noventa. Como resultado, el Estado colombiano recibió una condena de la CIDH.

Otoniel permanece privado de la libertad en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía, en espera de ser enviado a rendir cuentas ante las cortes del Distrito Sur de Florida y el Distrito Este de Nueva York.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia aprobara su extradición, Otoniel envió una carta a las víctimas de Urabá, agrupadas en el movimiento ‘Somos Génesis’, en la que les asegura que, “se está escenificando un plan para llevarse la verdad” a Estados Unidos. En el documento, el criminal indicó que su extradición solo debe realizarse hasta que él termine de declarar en el país sobre los hechos relacionados con el conflicto y se someta a la JEP.

Las víctimas que se unieron para hacer esta solicitud consideran que Otoniel sí debería ser acogido en ese tribunal especial y tiene verdades excepcionales que aportar. Lo que tendría para decir “no solo podría esclarecer hechos pasados sino ayudar a desestructurar el conflicto que se vive en sus territorios, posibilitar la transición hacia la paz y garantizar la no repetición de los hechos″.

Además, consideran que no las tuvieron en cuenta ni les permitieron apelar cuando la JEP tomó la decisión final de no acoger a Otoniel. Entonces, al buscar que se revierta esa decisión, buscan que se garanticen sus “derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la participación efectiva y a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición”.

Esta tutela pasó a ser estudiada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) y la Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SEJUD de la SDSJ) de esa jurisdicción especial. Las 16 horas hábiles del plazo para responder terminarán este miércoles.

No obstante, según el primer documento de respuesta, firmado por la magistrada Gloria Amparo Rodríguez, no es posible prohibir la extradición de Otoniel y que, de todas maneras, incluso una medida cautelar se sale de las manos de la SDSJ por el momento. Entonces, lo más probable es que Otoniel sea enviado a los Estados Unidos antes de que termine abril.

La Negra, pedida en extradición

Estados Unidos también solicitó la extradición de Nini Johana Úsuga David, hermana del exjefe del Clan del Golfo, conocida también como alias La Negra. La Corte del Distrito Sur de la Florida, la misma que pidió a su hermano, envió la solicitud por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

El proceso está en el despacho del magistrado Hugo Quintero, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien revisa las pruebas aportadas desde Estados Unidos en las que califican a La Negra como la mano derecha de Otoniel y decidirá su destino próximo.

SEGUIR LEYENDO: