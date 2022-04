Hermana de Yina Calderón habló de su adicción a las drogas

Yina Calderón y Juliana Calderón, hermanas e influencers colombianas. Foto: Instagram @julianacalderon12

La polémica generadora de contenido para plataformas digitales, Yina Calderón, volvió a estar en el centro de la polémica de las redes sociales, esta vez por publicar un vídeo en el que mencionaba la adicción que había tenido su hermana Juliana, de quién mencionó que ya había superado esa dura etapa.

“Para los que no saben Juliana tuvo algún día un problema de drogas y estuvo internada en una fundación, pero mi hermana salió muy bien”, mencionó Yina.

Pero no es la única vez que han tocado el tema de Juliana, hace algunos años la expareja sentimental de Yina mencionó en un Live de Instagram: “Empieza por J y por termina A. Ella estuvo en Fundación La Paz… Mis respetos por salir de ese mundo, porque es muy duro, de estar uno negro en el fondo a estar en una fundación y que tú salgas bien, pues…”.

Sobre esa afirmación de la expareja sentimental se refirió la misma Juliana: “Sí yo tuve un problema de drogas … pero no se pongan a pensar tanto en eso, pónganse a pensar en qué calidad de hombre es el que está diciendo eso, porque si fuera un hombre de verdad no se puse a hablar lo que no es. Una persona que es capaz de hablar de una mujer y de su familia, literal es un guache”, señaló en esa ocasión la hermana de Yina.

Pues esta vez se volvió a referir al tema de su adicción dejando en claro que ya no la tiene y que conoce y respeta la lucha de quienes batallan y han logrado conquistar esa pelea: “Vi todos los mensajes que ustedes me habían enviado por la publicación de ayer y la mayoría de gente me dice que si es que no me da pena decir que estuve en el mundo de las drogas, pues la verdad no me da pena decirlo, porque ya salí de eso, estuviera ahí, si me daría un poquito de vergüenza, pero yo ya salí de eso y yo digo, el que sale de las drogas es una persona muy fuerte”, mencionó Juliana Calderón.

Respecto a su hermana Yina, este 12 de abril la exprotagonista de novela relató a través de su cuenta de Instagram lo que le ocurrió en el aeropuerto de Cuba, en el que fue retenida por más de cinco horas al ser señalada por las autoridades migratorias de llevar sustancias alucinógenas camufladas en su cuerpo, justamente en sus glúteos.

“Llego yo a Cuba toda contenta y amañada, nuevos horizontes, nuevas situaciones cuando de pronto ‘que pase por rayos x’ … fui y pasé por rayos x, cuando pasé y pues ustedes saben que yo sufrí de los biopolímeros y me salen un poco de bolitas en la cola, pues que la droga y que Colombia…”, expresó inicialmente la DJ en su anécdota.

De acuerdo con la empresaria, esta no sería la primera vez que le ocurre un hecho similar pues debido a las cirugías que tiene en su cuerpo, en especial el retiro de los biopolímeros en sus glúteos, quedó con unos espacios en sus músculos en los que las personas encargadas de seguridad migratoria en los aeropuertos que ha visitado, sospechan que lleva drogas escondida.

“Ahí fue una hora y media … señor cómo le explico yo a usted que sufrí de biopolímeros, me tocó mostrar la cicatriz … luego nos vieron cara de mulas a mi hermana y a mí porque mi otra compañera de viaje si pasó normal y nosotras no, entonces no me creían que eran biopolímeros y que llevábamos drogas”, agregó a su relato la empresaria.

Y agregó: “entonces pasaron ahí dos horas cuando a las 5 de la mañana nos dijeron que ya no podíamos ir … cuando ‘no, no, no venga otra vez’, no comenzó a mirar la gente y me preguntan que si yo he probado la droga y pues no, el whiskycito si, pero la droga no me gusta, así que piénselo que si usted tiene biopolímeros en sus glúteos tenga cuidado al venir a Cuba”.

