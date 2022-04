Cómo evitar caer en estafas con falsos anuncios de alquiler de fincas en Semana Santa

Finca en el Eje Cafetero. Foto: Colprensa

En esta Semana Santa se espera una ocupación hotelera y turística entre 47% a 54%, de acuerdo con las cifras de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) . Por esta razón, supuestas agencias de viajes que ofrecen a través de redes sociales fincas con lujos, piden dinero por anticipado y le huyen a mostrar certificados o enviar evidencias de que su papeleo está en orden, es una de las modalidades de robo turístico.

Además, según la Superintendecia de Industria y Comercio (SIC) , desde el 1° de enero del 2018 hasta febrero del 2022, se recibieron 1.148 denuncias por casos relacionados con agencias de viajes. En lo que va corrido de este año van 20 casos similares.

“Mucho cuidado con lo que alquilan casas vacacionales por esta temporada. Este señor prometió una finca para la cual consigné la mitad del valor de los tres días del puente festivo. Pero, luego de eso, el tipo ya no me volvió a contestar el chat. ¡Perdí todo mi dinero!”, manifestó una usuaria desesperada en sus redes sociales.

De igual manera, agregó que cuando revisó de manera más cuidadosa las fotos de la finca que le habían enviado, éstas pertenecían a otra propiedad, pero en otro destino, Melgar. “Estén alertas con las estafas y perfiles falsos, ya que en medio de la necesidad de las familias de salir a respirar y descansar se están aprovechando, como me pasó a mí”.

Otro tipo de modalidad es que, ofrecen una cosa y luego cambian las condiciones, “pagué por una finca en Villavicencio que prometía servicio de piscina, cancha de fútbol, asador, entre otros servicios. Cometí el error de pagar anticipadamente el 70%, y luego me llamaron, me dijeron que la piscina estaba hundida y que no podíamos hacer ruido porque en la misma finca había un grupo de ancianos enfermos. Obvio, pedimos la devolución del dinero, pero fue un problema para finiquitar este trámite. Esa gente juega a desgastarlo a uno para que desista de reclamar y eso es lo que nunca hay que hacer”, explicó otra víctima, César.

En el 2022, la SIC ha impuesto 187 sanciones administrativas a las empresas y personas implicadas, con multas que ascienden a un monto de $3.560′346.934. Por lo que la entidad prepara acciones educativas para agencias y hoteles, con el objetivo de prevenir este tipo de casos.

Para evitar ser víctima de estafa en el alquiler de los lugares de descanso, la Dirección de Inteligencia y Análisis Cibernético de la Policía Nacional lanzó una alerta en el país. Según la institución, ofrecer el arrendamiento de fincas o apartamentos a través de publicidad por internet es una de las modalidades más comunes de estafa.

“Es importante tener en cuenta que las páginas web donde aparecen estos alquileres permiten la publicación de los anuncios sin tener relación alguna con el usuario, es decir que nadie responde. Los ciudadanos tienen que saber que a la hora de buscar dónde descansar acudan a agencias de viaje reconocidas y que tengan historial, ya se vía virtual o personalmente”, relató.

Cuando los consumidores evidencien un incumplimiento de los servicios ofrecidos por los prestadores de servicios turísticos, o se les desconozca algún derecho en su condición de consumidor. Podrán presentar sus denuncias administrativas en procura de la protección del interés general a través de los canales institucionales www.sic.gov.co o al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co

