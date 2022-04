Más de 50 personas muertas en accidentes de tránsito en lo que va de la Semana Santa en Colombia

Accidente de tránsito en Hobo, Huila, deja tres personas fallecidas. Foto: Archivo Particular.

En Semana Santa se aumenta la cantidad de automóviles en carretera, pues lo ciudadanos aprovechan para tomar un descansa y en su mayoría salir a lugares fuera de su zona de residencia. Debido a esto, las autoridades deben crear planes para ayudar con el flujo de carros, el tráfico pesado y la prevención de accidentes.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha reportado en lo que va de Semana Santa, 356 siniestros, que dejan como saldo 58 personas muertas y 399 lesionadas. Es importante resaltar que pese al número de accidentes si se comprará con la cifra del 2021, se puede concluir que estos disminuyeron en un 11 %, pues el año pasado se reportaron 399 incidentes en los que murieron 70 personas y 463 quedaron heridas.

En este sentido, hay que enfatizar que los departamentos que más accidentes reportan son: Valle del Cauca, Bolívar y Cesar, de acuerdo con El Tiempo, evidencia de esto, es que tres regiones abarcan el 51,7 % de los siniestros reportados y que es muy común el exceso de velocidad que es la razón más común en los accidentes de transito reportados en Colombia.

Hace unos días, el Misterio de Salud señaló que el problema de la accidentalidad en las vías y la mortandad sigue afectado a Colombia y se deben abordar desde diferentes flancos, así lo aseguró Germán Escobar, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios.

“Los problemas a los que nos enfrentamos en seguridad vial no se abordan desde un solo sector, no se abordan desde el sector sanitario, solamente; no se abordan desde el sector transporte ni educación, solamente, sino que es un problema que se aborda transectorialmente”, mencionó el funcionario.

Y agregó que en el país se adelanta un buen trabajo conjunto, que contribuye y proporciona espacios de discusión donde se aborda de manera intersectorial, “de esa forma, las acciones propias del sector sanitario se ven capitalizadas o tienen un soporte mucho mejor para incidir y dar su contribución”.

Escobar explicó las tres líneas de acción que se llevan a cabo desde el Minsalud. Una de estas asociada a la concientización de las características en materia de infraestructura y seguridad en el transporte público y privado.

“En nuestros países de medianos y bajos ingresos tenemos que hacer un trabajo muy importante, todavía, en adoptar estos sistemas certificados. Eso es muy importante, no cualquier sistema, sino garantizar la calidad de los sistemas certificados de protección de nuestros niños en los transportes”, finalizó y agregó que otra de las líneas es la preparación de los profesionales de atención prehospitalaria y hospitalaria





Consejos para prevenir accidentes

Las autoridades han mencionado que una de las primeras cosas que debe tener en cuenta la persona que desea movilizarse por carretera es asegurarse que su auto este bien y cumpla con todos los requisitos, además, que tenga extinto y botiquín como lo sugiere la norma. Por otro lado, es importante que el conductor este en optimas condiciones, es decir, que no este estresado, cansado o con preocupaciones que nublen su mente mientras conduce.

Por otro lado se les recomienda a los viajeros que recomendó tengan a mano el número telefónico de emergencia que está en los recibos de los peajes, para pedir asistencia mecánica, ambulancias o grúas.





