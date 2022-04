Jorge Luis Pinto y sus anécdotas de Freddy Rincón: “Le faltó jugar fue de arquero”

Jorge Luis Pinto fue técnico de Freddy Rincón en Santa Fe entre 1986 y 1987. Fotos: Colprensa (Álvaro Tavera) / Archivo

El accidente de tránsito que sufrió Freddy Rincón en la madrugada de este lunes en Cali tiene en vilo al mundo del fútbol. Miles de seguidores, desde personalidades deportivas hasta clubes en todo el mundo, han enviado mensajes de apoyo clamando por la salud del ídolo del balompié nacional.

Según el más reciente parte médico, la condición de salud del exfutbolista “sigue siendo muy crítica”, por lo que los médicos de la clinica Imbanaco, donde se encuentra internado, sostuvieron que “su pronostico sigue siendo muy reservado”. Está programado que sobre las 3:30 p.m. de este martes se dé a conocer una nueva actualización respecto al estado del referente deportivo.

En medio de la incertidumbre, el técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, dialogó con el programa ‘Blog deportivo’ de Blu Radio, donde reveló varias anécdotas particulares de la época en la que dirigió a Rincón en Independiente Santa Fe. Justamente, el ‘Coloso de Buenaventura’ debutó como profesional en el conjunto ‘León’, en 1986.

Fue Pinto —entre 1986 y 1987— el encargado de mostrar a Freddy en la primera división del fútbol colombiano, y, según contó, las notables capacidas físicas y técnicas le permitieron acoplarse con facilidad a diversas posiciones en el campo: “En la única posición que le faltó jugar fue de arquero … Un día lo puse de marcador de punta, otro de central”.

Con el paso del tiempo, Rincón se terminó convirtiendo en una pieza fundamental del equipo ‘Cardenal’. Así lo reconoció Pinto, quien confesó que esto se lo hizo saber a los demás integrantes de aquella plantilla: “En una reunión con el grupo de Santa Fe, allá en La Florida, les dije de los objetivos de ese equipo. Y ahí era Freddy Rincón y diez más... se quedaron todos en silencio cuando les dije eso”.

En 2010, el ‘Coloso’ se estrenó como asistente técnico del brasileño, Vanderlei Luxemburgo, en Atlético Mineiro; no obstante, en el 2019 también estuvo acompañando a Pinto en el banquillo de Millonarios. Esta última experiencia, según explicó el entrenador santandereano, fue vital para el desarrollo de los futbolistas del ‘Embajador’.

“Freddy tiene mucho fútbol, él es un gran consejero para los jugadores, por su imagen, por su mundo futbolístico, por todo el pasaje de Selección Colombia, que me parece que el jugador accede mucho a él. Es muy allegado a los jugadores y los jugadores lo quieren y lo admiran mucho”, agregó.

Por último, el estratega colombiano contó sobre una charla que tuvo con Gabriel Ochoa Uribe, por aquel entonces entrenador del América de Cali: “Él me llamó un día para preguntarme por algunos jugadores y le dije ‘médico, ¿usted sabe quién puede marcar a Freddy Rincón?’. Y él médico me contestó, ‘sí claro, a él no le marca nadie’”.

El recuerdo del famoso gol a Alemania en el Mundial de 1990:

Uno de los momentos que sin duda marcaron la carrera de Freddy Rincón fue el tanto a la selección alemana en la Copa del Mundo de Italia, en 1990. La selección Colombia integró el Grupo D junto con Yugoslavia, Emiratos Árabes Unidos y el combinado ‘Teutón’, por aquel entonces subcampeón mundial.

La ‘Tricolor’ llegó al último partido de la fase de grupos contra Alemania necesitando un buen resultado, que le permitiera clasificar a los octavos de final como mejor tercero. Los europeos abrieron la cuenta al minuto 88’ por intermedio de Pierre Littbarski. Sin embargo, Colombia logró lo épico tras una asistencia magistral de Carlos Valderrama para Rincón que, con su tranco largo, definió por el medio de las piernas del portero Bodo Illgner.

“De un partido como ese, que es histórico, se recuerda todo. Yo recuerdo todo y desde luego la tensión, la expectativa era muy grandes. El significado fue grande, porque era un país que estaba pendiente de una alegría que nosotros le diéramos a ellos por la situación que estaban viviendo. Y afortunadamente lo conseguimos”, relató el ‘Coloso de Buenaventura’ cuando se cumplieron 30 años de tal gesta.

Así fue la recordada anotación de Freddy Rincón contra la selección de Alemania en el Mundial de Italia 1990

