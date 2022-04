Investigarán a Daniel Quintero por presunta participación en política

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Por distintos posicionamientos políticos a través de su cuenta de Twitter así como por ciertas respuestas que señalarían un favorecimiento al actual candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, el concejal por el partido Centro Democrático, Simón Molina, elevó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra Daniel Quintero, actual alcalde de Medellín.

El concejal entregó un documento al Ministerio Público que consta de capturas de pantalla de las redes de Quintero así como de recopilaciones de sus palabras ante distintos medios de comunicación.

Uno de los anexos clave en la demanda de Molina es una fotografía del alcalde exhibiendo uno de los tarjetones de las pasadas legislativas del 13 de marzo en la que, aparentemente, el mandatario habría “cantado” su voto por las coaliciones de izquierda que se presentaron a urnas.

La denuncia del concejal no es la primera en torno al posicionamiento de Quintero; previamente, surgieron quejas que buscaron llamar la atención de la Procuraduría con respecto a las distintas manifestaciones del alcalde a favor de distintos movimientos de izquierda.

Inquirido por las motivaciones que provocaron la solicitud ante el Ministerio Público, esto dijo Molina a El Nuevo Siglo:

“Me parece que está actuando de manera indebida y participando en política claramente en favor de la campaña de Gustavo Petro. Adicionalmente, hay muchas denuncias por parte de contratistas, por parte de funcionarios que se están poniendo a disposición desde la campaña de Quintero y con recursos públicos”.

En el documento radicado ante el ente investigador, el concejal Molina ahondó en las razones por las cuales exige que el primer mandatario de Medellín sea investigado:

“Existe un régimen de inhabilidades que el señor alcalde no respeta, y no solo eso, se burla de él ante los ojos de los entes de control sin pronunciamiento alguno por parte de los órganos competentes. Solicito investigar al alcalde Quintero Calle por su intervención en política, violando toda legislación que regula el comportamiento de los servidores públicos y en particular de los alcaldes”, se lee en uno de los radicados del documento en poder de la Procuraduría.

Otro de los trinos utilizados por el concejal para denunciar a Quintero Calle, está redactado en junio de 2021, en pleno auge de la campaña revocatoria contra su mandato. Para Molina, la publicación del alcalde es, de hecho, una desobediencia a la regla de no intervenir en la política por parte de los funcionarios públicos:

Claro que haremos campaña por el no. No más revocatorias fraudulentas cargadas de odio y revanchismo

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien recientemente fue inquirido en La FM de RCN Radio sobre su filiación política, respondiendo “Como dijo Juan Gabriel alguna vez, lo que es obvio no se pregunta”, mencionó la relación de algunos funcionarios con el sector político, pues semanas atrás dos de sus secretarios renunciaron a su cargo para unirse a la campaña de Gustavo Petro en Antioquia y asimismo con las inclinaciones políticas de su esposa.

“Algunos medios han mostrado que Diana y Verónica están haciendo recorridos por Antioquia y tratan de decir que eso es eventualmente participación política y no, las primeras damas o gestoras sociales no son funcionarias públicas, y si a Diana se le diera por votar por Uribe o por el que quiera, tampoco le podría decir que no”, indicó el alcalde de Medellín.

De momento, el mandatario no se pronunció sobre la demanda del concejal Samuel Molina ante la Procuraduría General de la Nación.





