Paso a paso: así fue el grave accidente de tránsito en el que resultó herido el exfutbolista Freddy Rincón en Cali

El accidente de Freddy Rincón ocurrió sobre las 4:30 de la mañana. Fotos: Instagram (@freddyrinconoficial) / Captura de pantalla

Los seguidores de Freddy Rincón, histórico futbolista de la selección Colombia, quedaron consternados con el accidente que este sufrió en la madrugada de este lunes en Cali, capital del Valle del Cauca. En las últimas horas, cientos de personas han enviado sus mensajes de solidaridad a través de las redes sociales pidiendo por la pronta recuperación del exjugador.

El también exfutbolista, Hamilton Ricard, quien es amigo cercano de Rincón, se sumó a las muestras de apoyo: “Nos toca rezar mucho por él, tener mucha energía positiva. Es una situación difícil, pero esperamos que Freddy salga adelante de esta situación, que podamos tenerlo nuevamente con nosotros. Le mando mucha fuerza en estos momentos”.

Luego de ser remitido a la Clínica Imbanaco, en la capital vallecaucana, se conoció que su condición de salud era “muy crítica”. Así lo informó el el jefe médico del centro hospitalario, Laureano Quintero, en declaraciones a la opinión pública: “Freddy Rincón ingresó a la clínica víctima de un trauma cranoencefálico severo. (...) Fue llevado a nuestra área de quirófano de donde pasará al área de cuidado intensivo”.

Paso a paso del accidente de Freddy Rincón en Cali:

Con el paso de las horas se han empezado a conocer nuevos detalles del accidente que tiene al exjugador en delicado estado de salud. De acuerdo con los reportes de la ciudadanía, un estruendo se pudo escuchar sobre las 4:30 de la mañana de este lunes 11 de abril en el sector conocido como Las Banderas (inmediaciones del estadio Pascual Guerrero).

Cuando un grupo de uniformados del Comando de Atención Inmediata (CAI) de la zona se acercaron al lugar mencionado, pudieron comprobar que se trataba de un accidente de tránsito entre un bus del Masivo Integrado de Occidente (MIO) y una camioneta Ford 4x4, donde se movilizaba Freddy Rincón, al parecer, junto con otro grupo de amigos, que también resultaron heridos.

El articulado quedó quedó postrado casi de frente contra un semáforo con la parte delantera totalmente destruida. Entretanto, el vehículo particular terminó unos metros más adelante de la autopista, sobre un andén, y con visibles daños en el costado derecho.

Mediante las plataformas digitales fueron difundidos unos videos de las cámaras de seguridad del lugar, los cuales dieron mayor claridad al origen del accidente. La camioneta en la que iba Rincón aparece en la parte inferior de la toma cuando pasa un semáforo que habría estado en color rojo. El automotor continúa su camino y, cuando intenta cruzar la avenida principal, el bus del MIO lo estrella por el costado a una velocidad considerable.

Luego de que se presentó el choque, se alcanza a observar que el semáforo cambia de color de arriba hacia abajo, indicando la transición hacia el verde para poder avanzar. En cuestión de segundos, algunos carros y motocicletas que transitaban por la zona se acercaron para comprobar lo sucedido.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en el que la camioneta en la que iba Freddy Rincón se estrella con un articuladio del MIO. Video: cortesía

Aparte de Rincón, todavía no se han podido esclarecer las identidades de quienes lo acompañaban en la camioneta; sin embargo, los reportes de algunos medios nacionales hablan de dos mujeres y un hombre. Así mismo, las autoridades tampoco han revelado si el carro pertenece o no al exfutbolista. El conductor del MIO también sufrió lesiones por cuenta de la colisión.

El subsecretario de Tránsito de Cali, Edwin Candelo, informó que se le practicó la prueba de alcoholemia al conductor de la buseta de transporte público, la cual salió negativa. No obstante, aún no hay certeza sobre quién iba manejando la camioneta Ford. “Creemos que, por el impacto, el exfubolista iba como copiloto más que como conductor. No se le pudo adelantar prueba de alcoholemia por su estado crítico”, agregó.

Según pudo conocer la W Radio, el vehículo en el que viajaba el exfutbolista de la selección Colombia no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), pues este estaba vencido desde el 1 de diciembre de 2021.

SEGUIR LEYENDO: