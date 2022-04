“Teo es un ‘hp’, pero esos ‘hp’ le hacen falta al fútbol”: aseguró el ex volante de Millonarios Jhonny Ramírez

¡No aguantó la risa! La reacción de Teófilo Gutiérrez ante la confesión de una fan del Deportivo Cali / DEPORTIVO CALI

El sábado el Deportivo Cali y el Júnior de Barranquilla empataron 1-1 en el Estadio Palmaseca, por la jornada 15 de la Liga BetPlay. Los autores de los goles fueron Kevin Velasco y Miguel Ángel Borda, respectivamente.

Teófilo Gutiérrez fue sustituido en el minuto 58′ por Michael Ortega. Mientras el delantero del cuadro caleño iba saliendo de la cancha, le gritó varias palabras a Miguel Ángel Borja. “Te cagaste la Eliminatoria”, entre otros comentarios. En la transmisión del partido solo se pudo evidenciar lo que dijo el atacante del Cali, pero no se mostró si el delantero del Junior le respondió algo.

Valga recordar que Colombia venció 1-0 a Venezuela con gol de penal de James Rodríguez en el estadio Cachamay en un duelo válido por la jornada 18 y la última de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022. Pese a la victoria del equipo ‘cafetero’, este no pudo clasificar al repechaje para el Mundial, pues dependía de que Perú perdiera en casa con Paraguay, algo que no sucedió pues el equipo dirigido por Ricardo Gareca se impuso 2-0 en el Estadio Nacional.

Antes de la última doble fecha la selección llevaba siete duelos sin anotar un gol. Estos resultaron afectaron directamente el pase directo o la opción de ir al repechaje a la Copa del Mundo. En la mayoría de encuentros tuvo minutos de juego el atacante del Junior, quien no cumplió con su tarea de anotar tantos, si bien fue el goleador del equipo.

Luego de conocer las palabras del número ‘29′ del Deportivo Cali, el exfutbolista de Millonarios Yhonny Albeiro Ramírez opinó sobre los comentarios de Teófilo Gutiérrez. “Teófilo es un hp, pero esos hp le hacen falta al fútbol, el fútbol no puede perder la picardía y la malicia de esos jugadores diferentes, que hacen de este deporte diferente, que hacemos con un fútbol tan plano...”.

Por su parte, la Dimayor no se ha pronunciado aún por lo que pasó en el estadio de Palmaseca, al igual que Miguel Ángel Borja, quien no se ha manifestado al respecto. Cabe resaltar que los dos atacantes vistieron al tiempo la camiseta del Junior de Barranquilla.

De acuerdo con información del periódico El Heraldo, de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez confesó que no debió hablarle así a Borja. “A mí me dicen de todo y no lo muestra la cámara”, le contó Teo a este medio, sugiriendo así que el goleador del Junior le dijo algo antes y por eso reaccionó así. “Eso se queda en la cancha de fútbol”, concluyó Gutiérrez.

