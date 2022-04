Medallista Olímpica denuncia falta de apoyo de la Federación Colombiana de Atletismo

Medallista Olimpica Sandra Lorena Arenas. REUTERS/Andrew Boyers

La medallista olímpica que ganó la condecoración de plata en los Juegos de Tokio celebrados el año pasado en la modalidad de atletismo, Sandra Lorena Arenas, en un dialogo con la cadena radial La W, denunció la falta de apoyo por parte de la Federación Colombiana de Atletismo y del Comité Olímpico.

La atleta de 28 años comentó que no ha tenido acompañamiento en el proceso de búsqueda y selección de su nuevo entrenador, además señaló que debe estar en otro país para iniciar la preparación a lo que corresponden sus competiciones de este año pero no le han dado pasaportes ni visas a la deportista de alto rendimiento.

Sandra mencionó a la W: “La Federación y el Comité Olímpico se viene presentando varios inconvenientes en cuanto a los apoyos que debo tener para mi siguiente procesos y competencias. el año pasado en noviembre nos reunimos con el equipo multidisciplinario porque tenía inconvenientes e inconformidades con uno de los entrenadores que tenía, él llegó a la conclusión que no sería más mi entrenador por muchas situaciones, durante muchos años tuve maltrato psicológico por parte de esta persona entonces también fue la mejor decisión que se pudo tomar. Desde ese momento siento que la Federación y el Comité Olímpico no he recibido el respaldo total de ellos, ya que me tocó de mi parte iniciar el proceso de buscar nuevos entrenadores, que hicieran la contratación para ellos. Ya contrataron a los entrenadores pero no han recibido todavía ningún tipo de pago ” .

La deportista de alto rendimiento señaló cómo una de las situaciones más graves su presente ya que debería estar en otro país realizando el proceso de entrenamiento pero debido a los presuntos malos procesos del Comité y la Federación de Atletismo no ha podido.

“Se supondría que debería estar en Australia haciendo mi preparación para lo que es esta temporada, vengo saliendo de una lesión y tengo que hacer un buen enlace con el nuevo entrenador que tengo que es de Australia, le solicitamos al Comité que necesitaba estar el 9 de abril en ese país y es la hora que no han solucionado nada” mencionó la medallista olímpica Sandra Lorena Arenas en los micrófonos de La W.

Referente a esto respondió Félix Marrugo, presidente de la Federación de Atletismo: “Acudí a los funcionarios de la Federación y me informaron que es un proceso a través del cual el Ministerio de Relaciones Exteriores nos ayuda a que la embajada le dé la visa a Sandra Lorena Arias ... Lo que le puedo asegurar a Sandra es gestionar, averiguar y ponernos al frente de esta solicitud”, agregó Félix Marrugo, quien le pidió 3 días a la deportista para darle solución”.

A esto respondió contundentemente la deportista de alto rendimiento: “Desde hace 15 días nos dijeron que se tenía que pasar la propuesta hace 20 días se hizo la solicitud con el entrenador, tengo los correos desde el 24 de marzo, esta es la fecha que sigo preguntando. Y es mentira que están solicitando las visas, Yo ya he ido a Australia y toca ir a la embajada y solicitar los documentos y esta es la hora que no se han hecho. Están alterando un proceso, no se están dando apoyos”, concluyó la medallista olímpica.

