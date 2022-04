Mábel Lara habla de su ‘quemada’ en las elecciones legislativas y responde a los periodistas que la criticaron

Riosucio. 15 de Enero del 2022. El precandidato Juan Manuel Galán inició su gira nacional en el municipio de Riosucio, Chocó, de donde es oriunda la candidata al Senado, Yolanda Perea. En la foto: Mabel Lara. (Colprensa-Sergio Acero)

Los comicios electorales celebrados el pasado 13 de marzo dejaron varias sorpresas, tanto en las consultas interpartidistas como en las elecciones legislativas. Una de las mayores expectativas la generó el Nuevo Liberalismo, no solamente por ser la primera vez en que el nombre de esta colectividad aparecía en un tarjetón, sino por los nombres que integraron las listas ‘cremallera’, es decir, conformada por mujeres y hombres en la misma cantidad.

Personajes como Sandra Borda, Carlos Camargo y Mábel Lara destacaron en la lista cerrada del colectivo que, de acuerdo con su lema, tomaba las banderas del Nuevo Liberalismo, aquel que defendió Luis Carlos Galán hasta el día de su asesinato. Pero, a pesar de la relevancia de aquellas figuras, el partido fue uno de los ‘quemados’ tras la jornada.

Pues bien, la periodista se refirió a los malos resultados en las pasadas elecciones, la experiencia de ser cabeza de lista al Senado y hacer campaña política en medio de la polarización en el país, maniatado a dos bandos políticos.

En diálogo con el programa ‘La Red’, la comunicadora que recientemente pasó por Caracol Radio, dijo: “¡Me quemé! Pero me acompaña una dignidad... Yo creo en las utopías”. Y agregó que confiaba en que el Nuevo Liberalismo podía alcanzar el umbral de 540.000 sufragios.

Asimismo, no dudó en confesar que aquella quemada significó el “fracaso más grande de mi vida profesional, porque yo de verdad he sido una mujer muy bendecida”. No obstante, la experiencia le ayudó a fortalecer su carácter, más allá del guayabo electoral de no poder ocupar al menos una bancada en el Congreso.

“Da tusa. Uno dice juemadre, con esa credencial -la de senadora- pude haber hecho tantas cosas, pero esa no es una limitación”, expresó la nacida en Puerto Tejada (Cauca).

Posteriormente, reveló en el magazín de entretenimiento citado que sus deseos de hacer política desde el legislativo no son nuevos, pero que se acentuaron luego de ejercer el periodismo desde Washington, donde fue corresponsal para Caracol Radio. De hecho, cuando anunció su convocatoria al Nuevo Liberalismo, manifestó que recibió varias críticas y burlas de varios colegas.

Afirmó que algunos fueron...

“Muy rabones, además se burlaron. Eso al principio talla un poco, pero luego uno entiende que ellos tienen otros caminos en la vida. Mi propósito es superior, no es lo chiquito, incluso en la representación: que una mujer como Mábel esté haciendo política después de que ayudó a abrir el camino para que muchas -mujeres- negras estuvieran en televisión y que las niñas dijeran ‘Yo quiero ser periodista porque quiero ser como ella’, entonces yo no podía creer que solo con decir ‘quiero hacer política’ ya la gente lo tildaba a uno de corrupto, ladrón y miserable”.

La caucana no descartó volver a lanzarse al Congreso en unas próximas elecciones. Por el momento seguirá apoyando diversos procesos de transformación social, de hecho, puso en duda su continuación en el ejercicio como periodista, aquel que inició en el canal regional Telepacífico, desde donde dio un salto a Caracol Televisión. En este medio se consolidó como una de las primeras mujeres afro en presentar noticias en el país.

