Desafío ‘The Box’: Gamma sorprendió y se quedó con su despensa llena en este nuevo ciclo

Gamma se quedó con la despensa llena y comenzó con pie derecho el nuevo ciclo de la competencia. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Luego de la reorganización que se vivió en los equipos con la llegada de un nuevo ciclo en la competencia, los desafiantes se encontraron con sorpresas gratificantes pues ahora cada capitán o vencedor en los diferentes retos que se presenten a lo largo de esta etapa tendrá la posibilidad de llevarse las llaves del cubo, un espacio en el que podrán disfrutar junto a otro concursante de los beneficios del triunfo.

El primero en disfrutar del cubo fue Tarzán, quien invitó a Porto para estar acompañado por una noche, comer, tomarse una copa de vino y regresar a sus casas con la energía renovada.

“Porto, realmente si creí en ti. Att: Tarzán. La invitación es hoy, te espero en mi caja”, escribió el capitán de Alpha para su excompañera de equipo.

Mientras esto ocurría en el nuevo espacio, en el equipo Beta todavía se hablaba de la reestructuración que vivió la competencia el día anterior, allí Ceta, su capitán, expresó que llegó a pensar que Alpha quedaría con los mismos integrantes con los que inició.

A pesar del buen momento que estaban disfrutando Tarzán y Porto, el capitán del equipo Alpha se pasó un poco de tragos y se atrevió a pedirle un beso a su excompañera, sin embargo, esta se vio bastante incómoda con las palabras del participante y prefirió dormir en un sofá del primer piso del cubo.

El Cubo, el nuevo espacio en el que dos participantes se podrán relajar después de haber salido vencedores en la competencia. Tomado de Canal Caracol en vivo

“No sé si me acuesto hoy sin darte un beso, pero en realidad quisiera darte un beso … cuando dormí contigo esa noche quisiera haber besado, pero hoy te pido un beso … si tú no me das un beso hoy simplemente no soy Tarzán”, expresó el ganador del Desafío de capitanes.

Posteriormente, momentos antes de irse a dormir, el desafiante le declaró su amor a Porto y nuevamente ella lo rechazó, por lo que este le recriminó la situación y se echó al piso a lamentarse, dando gritos que dejaron un tanto asustados a los otros desafiantes que estaban cerca de la lujosa cabaña.

Tarzán se lamentó después que Porto lo rechazara para darle un beso. Tomada de Canal Caracol en vivo

“¡Porto! Tú me encantas, lo único que quiero es un beso … siempre juegas con los sentimientos de las personas y hoy estás jugando conmigo”, argumentó Tarzán.

Así se desarrolló el ‘Desafío de Sentencia y Hambre’

En esta prueba un participante de cada equipo superó varios obstáculos hasta llegar a una cesta donde recogieron un balón, de allí regresaron por los mismos puntos y debieron lanzar el balón a un agujero que se encontraba al final de la pista e intentar encestar en un primer intento. De no ser esto posible, los miembros del equipo que estaban en ese punto debían recuperar el balón y retornarlo al lanzador para intentar encestarlo de nuevo.

Desafío The Box competencia de Sentencia y Hambre. Tomada de Canal Caracol en vivo

Los primeros en conseguir los nueve puntos fueron los integrantes del equipo Gamma, quienes rápidamente superaron a sus contrincantes con bloqueos para evitar que los sobrepasaran, y así quedarse con la despensa llena un ciclo más. En segundo lugar quedó Alpha, que debió escoger entre llevarse a su casa vísceras y papa o pescado seco y yuca, eligiendo la segunda opción.

Desafiantes compitiendo por quedarse con la alacena llena y no pasar hambre en un nuevo ciclo. Tomada de Canal Caracol en vivo

En tercer lugar y sin posibilidad de alimentarse quedó el equipo Beta, que además se llevaron el chaleco de sentencia para Samir.

Samir, de Beta, debido a las nuevas alianzas entre Alpha y Gamma es el nuevo sentenciado a portar el chaleco. Tomada de Canal Caracol en vivo.

