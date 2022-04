Video: el motivo por el que Juliette Pardau paga impuestos en Colombia, pero no puede votar

Juliette Pardau. Foto: Instagram @juliepardau

Un poco impresionados quedaron los seguidores de Juliette Pardau, actriz que formó parte de producciones como ‘Pa’ quererte’, ‘La nieta elegida’ y el remake de ‘Hasta que la plata nos separe’, cuando a través de una ronda de ‘preguntas y respuestas’ resolvió algunas inquietudes que tenían sus seguidores de Instagram. La dinámica a la que denominó “Hace rato no conversamos. #PreguntenPues”, quisieron conocer su postura con respecto a las elecciones presidenciales.

Su respuesta dejó a más de uno pensando, pues es bien sabido que Pardau nació el 21 de agosto en Caracas, Venezuela, en 1986 pero está radicada en Colombia por cuenta de su profesión y la relación que sostiene con el también actor Julián Román.

“Yo aún no voto en Colombia porque aún tengo cédula de extranjería, es decir, soy una extranjera que reside en el país, tengo obligaciones como pagar impuestos, pero no tengo derecho a votar, esa es como la finalidad”, respondió la talentosa artista.

Otra de las cosas que argumentó en su respuesta fue que, “el derecho a votar es exclusivo de los ciudadanos que tienen la nacionalidad”.

La actriz señaló que no tiene nacionalidad y por ende no puede ejercer su derecho al voto

Aquí la respuesta de Juliette Pardau :

Cómo van las grabaciones de su nueva producción

Hace algunos días, la actriz reveló que tras las grabaciones de algunas escenas en la nueva versión de la exitosa telenovela ‘Hasta que la plata nos separe’, donde interpreta el papel de la intensa novia del protagonista, conocida como ‘La pajarita’, terminó bastante lastimada de las rodillas porque las escenas contuvieron algunos movimientos cargados de emoción.

Desde sus historias en Instagram la actriz dio cuenta de cómo quedaron sus rodillas –con moretones– tras la mencionada filmación. “Paso por acá porque ayer tuve unas escenas bien moviditas y en algún punto del ensayo mis compañeros me dijeron: Juliette, creo que te estás emocionando”.

En efecto, parecía que la única del elenco que no notaba el daño en sus rodillas era ella misma, aunque claro, todo fue muy superficial y no pasó nada grave, al menos por lo que se vio en sus InstaStories. Incluso, Pardau escribió sobre lo dicho por sus compañeros: “Creo que tenían razón”, seguido de un emoticón llorando de la risa.

Cabe mencionar que Pardau compartirá set con Carmen Villalobos, quien formó parte del remake de ‘Café, con aroma de mujer’, también hacen parte del elenco Lorna Cepeda, Sebastián Martínez, Gregorio Pernía entre otros artistas de la farándula nacional.

Cuáles son las mayores inseguridades de la actriz

El pasado 10 de marzo, una usuaria le preguntó si en alguna oportunidad se había sentido insegura con su cuerpo, a lo que Pardau respondió:

“Más veces de las que quisiera la verdad, porque es claro que yo no tengo sobrepeso, pero el camino fitness no es mi favorito, me cuesta, y lo cierto es que si no como bien también se me nota”, aseveró la actriz.

Continuando con su respuesta, Pardau aseguró que más que enfocarse en los defectos que pueda tener su cuerpo, siempre ha tratado de mantener una buena salud más que el aspecto de su figura corporal. “Finalmente eso es muy subjetivo y habrá quien piense que está muy subidita, otros pensarán que está muy flaquita, entonces nada de complacer a nadie sino a uno mismo”.

