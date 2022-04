Polémica por administradora de restaurante que le tiró en la cara el salario a un mesero en Bogotá: “Lo que yo hice no estuvo bien. Por eso le pido perdón”

La administradora del restaurante lanzó dinero a la cara a un mesero. Afirma que está arrepentida

En redes sociales un video de un presunto maltrato laboral en el restaurante La Pescadería se volvió viral en muy poco tiempo. Los hechos ocurrieron en el punto ubicado en el Centro Comercial Nuestro Bogotá y en las imágenes que fueron compartidas por una usuaria en Facebook, se puede evidenciar una acalorada discusión entre un mesero del lugar y otra trabajadora, quien al parecer sería la administradora del restaurante.

Laura Estrada, quien fue la persona que compartió el video, al parecer el mesero le estaba exigiendo a la administradora que le pagara las propinas que a él le correspondían, sin embargo en el malestar de toda esta situación, algunas personas que se encontraban en el lugar pedían al muchacho que se calmara, pero este insistía en que se le pagara su dinero, por lo que la mujer, quien sería la administradora del negocio, se acerca y le tira a la cara algunos billetes. Un acto que fue duramente criticado en redes sociales.

Ante esto el mesero le responde: “¡Tan humillante!”, seguido de algunas groserías, un hombre, quien al parecer y de acuerdo a las versiones relatadas por las personas que se encontraban en otro restaurante y al ver lo que sucedía trató de calmar al mesero, pero la situación se complicó cuando otra mesera se lanzó a golpear al muchacho que era sujetado por el comensal, pero este logró alejarla.

Toda esta situación sucedió ante los ojos de varias personas que se encontraban en el lugar, Laura Estrada, quien fue la persona que dio a conocer este video, afirmó junto a la publicación que en el: “restaurante La Pescadería CC Nuestro Bogotá, un trabajador alegando que le pagarán sus días trabajados , la dueña o administradora le bota la plata en la cara y una de las meseras manifestaba ser la hija de la Sra. y se lanza a pegarle al señor en repetidas ocasiones antes del vídeo y después. Luego entre todos lo arrinconan y le pegan por el estar reclamando su pago y diciéndoles que son personas humillantes, lo cual sí se evidencia en el vídeo... que mal restaurante con el trato a sus empleados”.

“yo nunca había reaccionado así, me desconozco”

Este video generó indignación y rabia entre los usuarios que alegaron que no tenían por qué humillar al mesero de esta manera. Incluso a la administradora del lugar le han llegado varias amenazas en su contra y del restaurante. En una entrevista con Semana, la mujer que se identifica como Mary y quien fue la persona que le lanzó el dinero al joven, habló de lo sucedido en el restaurante y explicó la situación.

De acuerdo con Mary, el hombre habría entrado hace pocas semanas al restaurante, se encontraba en periodo de prueba, sin embargo, sus actitudes y comportamientos con algunos de sus compañeros no eran las mejores, incluso llegó a faltar al trabajo, debido a esto ellos tomaron la decisión de una vez terminado el periodo de prueba, no extender su contrato. De acuerdo con la mujer, aquel día de la discusión se le iba a pagar 80.000 pesos del día laborado, sin embargo, se le dijo que las propinas se le entregarían el siguiente lunes, ya que estas entran en una bolsa común para todos los meseros y se reparte en partes iguales.

Al parecer ese día, el mesero se habría mostrado en desacuerdo por esto y comenzó a insultar a la administradora y a su hija, razón por la cual el esposo de ella intervino y sería la persona aparece en el video sujetándolo. “Yo de la angustia, de la frustración le lanzo lo que tengo en la mano que son lo billetes, pero yo nunca había reaccionado así, me desconozco”.

“Lo que yo hice no estuvo bien. Por eso le pido perdón. Le pido mil disculpas al chico. Estoy super arrepentida. Me duele muchísimo porque yo no soy mala persona, he luchado toda mi vida, por querer a los animales, la naturaleza, los niños, el ser humano y me duele mucho. No puedo salir a la calle, realmente estoy asustada y muy mal “, afirmó la administradora del restaurante a Semana.

