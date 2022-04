Fiscalía retiró dos de las acusaciones contra el empresario Carlos Mattos

/ Colprensa

La Fiscalía General de la Nación anunció que el empresario Carlos Mattos solo enfrentará dos de los cuatro delitos imputados inicialmente. Será judicializado por los delitos de cohecho (entrega de sobornos) y daño informático.

Con esto, Mattos no será procesado por los delitos de utilización ilícita a redes de comunicación y acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Esto por cuenta de la notificación del gobierno de España que considera que “estas conductas no son consideradas como un delito”.

Al inicio de la audiencia, la Fiscalía consultó a la Cancillería de Colombia y a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía , y pidió la ruptura procesal además de la preclusión por los dos delitos.

Teniendo en cuenta los principios y lineamientos del tratado de extradición firmado entre Colombia y España que señala que la persona “ solo podrá ser juzgada por el crimen que motivó la extradición ”.

El empresario aceptó los dos cargos que le quedaron vigentes y será condenado. Además, por su aceptación recibirá una rebaja de hasta la sexta parte de la pena a imponer.

Carlos Mattos podría recibir una condena de entre cinco y ocho años de cárcel.

Por su parte, la defensa del empresario señaló que si desde el comienzo le hubieran imputado solos dos de los delitos por los que fue extraditado no se habría dado un desgaste alargando la definición del caso.

Cabe resaltar que, en el marco del proceso penal que se adelanta por pagar millonarios sobornos a funcionarios de la Rama Judicial, para direccionar una acción de tutela que había presentado para poder seguir comercializando en Colombia vehículos de la marca coreana Hyundai.

Contra Carlos Mattos queda vigente otro proceso en el que, según su abogado, también aceptará cargos.

Por su parte, el abogado Francisco Bernate, representante de la Rama Judicial como víctima, consideró que la aceptación de cargos es un paso positivo para la administración de justicia. Advirtió que había riesgo de impunidad pues los cargos empezaban a prescribir en octubre.

Debido a que ni la Procuraduría de la Nación, ni los representantes de las víctimas y la defensa de Mattos se opusieron a los planteamientos de la Fiscalía General, el juez 30 de conocimiento ordenó cerrar el caso.

Preacuerdos firmados

El pasado 16 de marzo la Fiscalía General de la Nación retiró los dos preacuerdos que había firmado con el empresario Carlos Mattos. Uno de los recursos fue tumbado por un juez de la República, es decir, el ente acusador no lo volverá a presentar. El otro preacuerdo lo retiró la Fiscalía.

De acuerdo con lo que informó W Radio, el ente acusador aseguró que no se volverá a firmar un acuerdo con Mattos y que no se presentará un principio de oportunidad. Estas conclusiones llevan a entender que el empresario sí deberá ir a juicio.

El juez encargado de revisar el preacuerdo entre Carlos Mattos y la Fiscalía concluyó que no se evaluó bien la pena contra el empresario. Aunque el documento indicaba que se tendría que cumplir con 56 meses de cárcel, el especialista destaca que debe ser mayor. Mattos está acusado de haber sobornado a jueces de la República para verse favorecido en la representación de la marca Hyundai en el país.

En enero de 2018 fue cuando la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación por presunta manipulación al sistema de reparto de procesos. El ente acusador comprobó que Mattos y su abogado habrían acordado un pago al juez Reinaldo Huertas por aproximadamente $2.000 millones de pesos (más de $580.000 dólares) para fallar a su favor.

Fue el pasado mes de marzo cuando se presentó la primera traba luego de que el juez 30 de Bogotá no admitió el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y el empresario Carlos Mattos Barrero. Consideró que cuatro años y medio de prisión no eran suficientes, pues no se estaban teniendo en cuenta los agravantes. Además, sostuvo que no se tuvieron en cuenta aspectos importantes para garantizar la efectiva reparación de las víctimas, que en este caso son la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

En este preacuerdo se indicaba que Mattos, con el objetivo de reparar a las víctimas por los daños y perjuicios ocasionados, se comprometía a entregar la suma de 1.000.000 de dólares, de los cuales 500.000 serán enviados a la Dirección Ejecutiva de Administración judicial y el restante a la Fiscalía.

