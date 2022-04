El colombiano que se convirtió en el mejor nadador artístico del mundo

Nadador colombiano triunfó en Francia. (Cortesía)

El nadador colombiano Gustavo Adolfo Sánchez ha conseguido recientemente lo que ningún otro deportista nacional había logrado en su disciplina. El vallecaucano se coronó campeón en el Open de París de Natación Artística, después de registrar 80,8667 puntos, superando al italiano Nicolo’ Ogliari, quien consiguió la medalla de Plata con 79,0667 puntos, y al puertorriqueño Javier Enrique Ruisánchez, que se llevó el Bronce con 65,6333 puntos.

¡ORO HISTÓRICO PARA COLOMBIA! 🥇



🇨🇴 Gustavo Sánchez es el primer colombiano en ganar un podio internacional en natación artística, y lo consiguió en el Open de París de Natación Artística tras registrar 80.8667 puntos, con esta increíble rutina. 🏊‍♂️



📹 @FECNA pic.twitter.com/uGW8xahmTR — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) April 2, 2022

La alegría es más que notoria en el nadador, quien ha visto los frutos de sus esfuerzos hace apenas unos días. Desde muy niño practica deportes, se probó en varias disciplinas, pero fue el nado sincronizado lo que terminó por cautivarlo, además, se dio cuenta de que era bueno en la actividad y decidió dedicarse de lleno. Ha conseguido los mejores triunfos posibles y durante los últimos años ha avanzado mucho. Comenta, en entrevista con El Tiempo, lo más exigente en este deporte es la parte de resistencia física que hay que tener. “Es demasiado costosa por la exigencia del cuerpo, no puedes respirar, eso baja las pulsaciones, el cansancio llega, se apodera de uno y eso lo hace difícil. Hay que seguir con la rutina como sea, hay tiempos para llegar al otro punto de la piscina y eso lo hace más complicado”.

La natación artística es más conocida como un deporte de mujeres, pero desde hace varios años los hombres han acogido la disciplina y se han destacado en ella, tanto que la Federación Internacional de Natación ha decidido promocionar estas participaciones. En Colombia, cada vez son más los hombres que se vinculan a este deporte y Sánchez es, hasta ahora, el más exitoso de ellos. Por lo que ha conseguido puede estar más adelante que los demás, pero aclara que esto no se trata de méritos sino de constancia. Cualquiera, con trabajo y dedicación, podría conseguir lo mismo que él y hasta superarlo.

El nacido el 31 de agosto del año 2000 se ha encargado también de sentar las bases para que más varones puedan practicar la natación artística. Su intención, más allá del deporte, es ayudar a otros a través de lo que hace. Sánchez es estudiante de diseño de comunicación visual en la Universidad Javeriana de Cali, entidad que lo ha apoyado en el ascenso de su carrera. El vallecaucano comenta que al principio estaba en Waterpolo y un día le dijeron que necesitaban hombre en natación artística para competir, él dijo que sí, lo importante era estar en el agua. Cuenta que veía ese deporte en los Olímpicos y se sentía motivado. “Me acuerdo de que fue en 2017 cuando tuve mi primera experiencia internacional en una competencia en Cancún y me di cuenta de que cogí el ritmo rápido. El aprendizaje fue muy prematuro y me quedé”.

Ante una pregunta que le hace el diario colombiano sobre si alguna vez ha pensado en alejarse del deporte, él responde: “Hay injusticias, pero no están en tus manos. Uno se desmotiva. Hace dos años no había apoyo, lograba algunas cosas, pero nada. Mi mamá me levantó. Estaba decepcionado, pero ella siempre estuvo ahí para apoyarme. Es que uno dándolo todo y el apoyo era mínimo, pero luché. Lo cierto es que Gustavo Adolfo vive un buen momento y eso lo ratificó en territorio galo. No hay que olvidar que forma parte de la Selección Colombia de Natación Artística que se coronó campeona de Sudamérica en Argentina, por primera vez. Junto a Jennifer Cerquera, compatriota suya, se llevaron el oro en la categoría de dueto mixto.





