“A la Corte Suprema no le importa la paz”: víctimas de alias Otoniel

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema negó la recusación de la defensa de alias Otoniel para la no extradición a Estados Unidos. El alto tribunal ratificó al magistrado Diego Eugenio Corredor, para que continúe con el trámite del proceso, que ya entra en etapa de alegatos de conclusión para emitir concepto sobre este tema.

La organización de víctimas “Somos Génesis”, que reúne a personas afectadas por las operaciones militares y paramilitares en la región del Urabá y el Bajo Atrato Chocoano, emitió una carta con fecha de 7 de abril de 2022, en la que se mostró inconforme con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar vía libre a la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, exjefe del Clan del Golfo.

En su carta, la organización de víctimas expresó que fueron muchas las ocasiones en las que intentó frenar el proceso contra el jefe paramilitar. El objetivo del colectivo es que Otoniel repare a las víctimas en Colombia y aporte a la verdad y no repetición del conflicto armado.

“Vinimos porque nuestros escritos parecen ser insuficientes, para ver si nuestras palabras generan sentido a tantas leyes, tratados, procedimientos, lo que llaman jurisprudencias, que parecen muros duros que impiden la verdad y la justicia, para nuestras vidas y nuestros territorios”, afirmaron.

Para conmemorar el día de las víctimas del próximo 9 de abril, viajaron desde Urabá a Bogotá, integrantes de la organización “Somos Génesis” que afirman que al llegar a la capital de la República, se encontraron con la noticia del alto tribunal. “No hemos aprendido las lecciones del pasado. A las víctimas y a la sociedad colombiana, se le oculta la verdad real y procesal. Unos pocos se benefician de la verdad en los Estados Unidos, que solo es de tráfico de drogas, y de entrega de dineros y de rutas. Y acá, nos seguimos quedando con mentiras que hacen que todo sea peor”.

En otros de los párrafos del comunicado, las víctimas señalan que el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) será fundamental para impedir la extradición del capo del Clan del Golfo. “La JEP no debía exhortar a la Corte Suprema de Justicia, debía condicionar y solicitar la suspensión de la extradición de Otoniel hasta que acá se haga justicia. No venganza ni con Otoniel, ni con los militares, ni policías, ni empresarios, ni políticos ni quizás del aparato de justicia que resulten implicados en el proceso.

Con esta decisión de la Corte Suprema se estaría dando un nuevo golpe a la paz, aseguran desde la organización. “Es que con la verdad podemos transitar como país hacia la paz. Hoy se hace trizas la verdad y la paz”.

Otra de la quejas presentadas en su comunicado público es la constante exclusión y revictimización dentro de los procesos judiciales, los cuales avanzan hacia la impunidad. “Nuestras mujeres víctimas de violencia sexual no importan. Nuestros desaparecidos y asesinados no importan. Nuestros niños y jóvenes reclutados no importan. Nuestros desplazamientos o confinamientos no importan. La destrucción de nuestros bosques, aguas, animales, no importan. Colombia no importa, la paz no importa”, enfatizaron.

Por último, el documento firmado por 46 organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y de mujeres, deja una serie de preguntas: ¿Por qué acá no se esclarece ni se juzga en Colombia? ¿Cuántos otonieles empiezan desde hoy a surgir? “La paz son verdades que el país debe conocer, debe conocer nombres de algunos empresarios, de sectores de militares, sectores de policías y sectores políticos, que en nuestros territorios se disfrazan del Clan del Golfo”, finalizaron.

