Video: Aida Victoria Merlano aclaró que no se ha inyectado biopolímeros

Para los seguidores de Aida Victoria Merlano no es secreto que la barranquillera se ha sometido a ciertos retoques estéticos para mejorar su figura, aunque ella ha aclarado en repetidas oportunidades que la única intervención quirúrgica que tiene en su cuerpo son sus implantes en los senos.

Su trabajo en redes sociales es recomendar ciertos productos para mejorar el aspecto físico. Bronceadores, cremas faciales, bloqueadores solares para el rostro y otras sustancias son las que la influenciadora recomienda como parte de su labor en redes sociales, sin embargo, recientemente fue criticada porque al parecer sus seguidores confundieron los hilos tensores en sus glúteos con biopolímeros por lo que Merlano debió salir a aclarar el mal entendido.

“Yo jamás me he inyectado biopolímeros, ni he salido a recomendarlos, de hecho yo jamás me he puesto nada para incrementar el tamaño de mis glúteos”, expresó con cierto tono de molestia, Aida Victoria Merlano, por medio de sus ‘InstaStories’.

En el clip que fue replicado por el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ se puede ver cuando la hija de la excongresista Aida Merlano explicó en qué consiste el procedimiento que se realizó en sus glúteos.

“Los biopolímeros son sustancias inyectadas, lo que yo me hice se llaman hilos tensores que es una agujita con un hilo enchurcado -entra la aguja y el hilo se queda adentro- el material es de polidioxanona … es un material que está científicamente comprobado que es compatible con el cuerpo, es un procedimiento para levantar el glúteo, no para aumentar”, concluyó su explicación.

Aquí el contenido completo de Aida Victoria Merlano :

Además, agregó que si se implantó hilos tensores para levantar sus glúteos y darles una mejor apariencia

Al finalizar su explicación sobre cómo funcionaba la técnica que utilizó para darle forma y levantar sus glúteos, la barranquillera agregó un corto texto para complementar su respuesta respecto al tema que causó controversia en sus redes sociales, luego de ser señalada por una seguidora de recomendar prácticas nocivas para el cuerpo de la mujer.

“Levanta el glúteo, mejora su apariencia y para quienes hacemos ejercicio nos ayuda a tener mejores resultados porque estimula la producción de colágeno”, puntualizó Aida Victoria Merlano en su cuenta de Instagram.

Las palabras de Aida Victoria rápidamente generaron todo tipo de reacciones en las redes sociales pues fueron replicadas por portales de chismes, en los que algunos comentarios critican que la barranquillera recomiende procedimientos que tampoco están avalados por algunos cirujanos y otros hicieron burla de su capacidad para hablar tan fluidamente sobre el tema, pues en casi 30 segundos logró expresar sus ideas claramente.

Otros de los comentarios son: “yo vi el video de un cirujano especialista en retiro de biopolímeros en el que no le recomendaba los hilos tensores a ninguna persona”; “no crean en los influencers, bye”; “esta mujer es rápida para todo, estos influenciadores hasta en médicos se convierten”; “de esa manera fueron engañando a Jessica Cediel”; “científicamente todo lo que uno se mete al cuerpo genera consecuencias”, entre otros.

Cabe mencionar que, a través de sus redes sociales en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ el pasado julio de 2021, la influenciadora contó a sus seguidores que otras de las intervenciones a las que se sometió fueron: aplicación de ácido hialurónico en sus labios, y Botox en las cejas y frente para eliminar las líneas de expresión.

