Por tentativa de feminicidio fue capturado reconocido compositor vallenato

Emiten orden de captura contra el compositor de vallenato ‘Tico’ Mercado por violencia contra su exnovia.

Se conoció que el compositor de música vallenata, Alberto ‘Tico’ Mercado, reconocido por ser el autor de ‘Amarte es mi vida’, ‘Olvídala’, ‘La dueña de mi suerte’, entre otros éxitos, fue detenido el pasado sábado en Valledupar, por parte de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

El artista podría purgar una pena de hasta más de 40 años de prisión por el delito de tentativa de feminicidio agravado contra su excompañera sentimental Fernanda Ariza Valencia. La captura fue emitida por la Fiscalía 17 seccional Cesar, avalada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar.

Es de destacar que el domingo se llevó a cabo una audiencia de forma virtual, pero fue aplazada para el próximo martes a las nueve de la mañana, esto se dio, ya que la Fiscalía solicitó la postergación para poder aportar otros elementos probatorios que puedan incidir en la decisión.

La investigación comenzó después de que Fernanda Ariza Valencia instaurara una denuncia, tras un encuentro definido como casual, entre ella y el artista, el 13 de octubre de 2021, en el que la víctima asegura que recibió una violenta agresión.

Según el relato de Ariza Valencia, ella no tenía una relación sentimental desde hacía un año y medio con el artista, pero seguían hablando porque habían finalizado el noviazgo en buenos términos, por lo cual no vio problema que él asistiera a la reunión de su casa.

Entonces contó que cuando todos los asistentes se fueron del sitio, ella se quedó con una amiga y Mercado regresó con la excusa de que se le había quedado la billetera.

“La reunión fue en mi casa. Todos se marcharon y a los pocos minutos él regresó con la excusa de que se le había quedado la billetera. En ese momento, un joven con el que tengo negocios me saludó a través de un mensaje al celular y ‘Tico’ se lo tomó a mal”, afirmó Ariza.

“Él comenzó a reclamarme por unos mensajes; en medio de su ira empezó a ahorcarme diciendo que me mataría porque si no iba estar con él no estaría con nadie, porque yo le pertenecía. Logré soltarme y tomé el celular para llamar a la Policía, eso lo enfureció más y empezó a pegarme puños en el rostro y la cabeza causándome lesiones en la región cervical, la boca, los dientes, la nariz y los ojos; además de golpes en la espalda y los brazos”, recordó Ariza.

Dentro de las pruebas que tiene la Fiscalía están la epicrisis de la clínica del Cesar, el informe forense de Medicina Legal y la denuncia por el delito de tentativa de homicidio, con lo que inició el proceso contra el compositor.

En la denuncia radicada por Ariza, quien es abogada de profesión, ella citó el dictamen de Medicina Legal que le otorgó una incapacidad de 20 días por los daños causados. Igualmente, anexó las fotos en las que se evidenciaba la gravedad de las heridas de su rostro y torso.

La víctima agregó que “hago esta denuncia pública para que se haga justicia; además no quiero que se vicie el proceso por la fama y las influencias de Mercado y porque muchas mujeres somos maltratadas física y psicológicamente por los hombres violentos que deben ser denunciados”.

Cuando se conoció la denuncia pública que hizo Ariza, Mercado aseguró en un comunicado que no quería pronunciarse públicamente sobre los hechos denunciados por Fernanda Ariza porque estos son materia de investigación de la Fiscalía General de la Nación; además, “por respeto a la mencionada señora y su familia, razones por las cuales no me referiré explícitamente a los hechos”.

Ahora el compositor ‘Tico’ Mercado será presentado ante un juez de funciones de control de garantías para su judicialización, las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

