Motociclistas convocan movilización para el día de mañana 4 de abril en la ciudad de Bogotá

Bogotá ha vivido confusos días las últimas semanas debido al lamentable atentado cometido por disidencias de las Farc al CAI de Arborizadora Alta en la localidad de Ciudad Bolívar que dejó un trágico saldo de 2 menores muertos, una niña de 5 y un niño de 12 años.

Esta situación obligó a la alcaldesa de la capital y al presidente Iván Duque a llevar a cabo un consejo de seguridad. Allí unas de las decisiones tomadas y que comunicó la mandataria Claudia López fue la restricción del parillero en las motocicletas durante los días viernes, sábados y domingos desde las 7 de la noche hasta las cuatro de la mañana. Según indicó la alcaldesa la restricción que entrará en vigencia desde el 11 de abril tiene la intención de ayudar con la seguridad de Bogotá.

“Apreciados bogotanos, la inmensa mayoría de los atracos, de los homicidios, de los delitos más serios que ocurren en nuestra ciudad, ocurren esos tres días en ese horario. Los dos atentados terroristas que hemos tenido en nuestra ciudad, en este mes, han ocurrido justamente el sábado en horas de la noche”, indicó la alcaldesa López.

Pero esta decisión tomada no ha caído muy bien en lo motociclistas que ya anunciaron movilizaciones en contra de la determinación de la alcaldesa de Bogotá. Precisamente el día de mañana lunes 4 de abril se llevara a cabo la movilización que comenzará a las 12 del medio día en la Biblioteca Virgilio Barco.

Movilización moteros, imagen tomada de Twitter.

El gremio de motociclistas han señalado como arbitraria y estigmatizante, considerando que la decisión no va ha influir en un tema tan complejo como la seguridad, más sí va ha afectar a varios moteros que tienen como único sustento su medio de transporte.

Miguel Forero, líder del grupo SOS Cultura comentó: “Estigmatizar un gremio que le ha hecho mucho bien a la ciudadanía, que por unos pocos no puede tildar a todos de delincuentes porque se mueven en una moto”.

Forero también señaló como insuficiente la medida de la alcaldesa puesto que no tienen ningún impacto directo con la seguridad:“Es injusto. Esa restricción ataca un vehículo de transporte, no a la inseguridad. El ladrón no se baja de la motocicleta y deja de delinquir, más bien se va a ir a otro medio a seguir robando”.

Nueva reglamentación en Colombia para licencias de conducción, frenos y llantas de motocicletas

El Ministerio de Transporte de Colombia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) están trabajando en una serie de resoluciones que impondrían algunas especificaciones técnicas obligatorias a la venta de nuevas motocicletas en el país, así como requisitos adicionales para adquirir la licencia de conducción.

Los dos proyectos pensados en las motocicletas buscan reducir el índice de mortalidad de motociclistas en accidentes de tránsito en las vías del país. Según la ANSV, el 59 % de víctimas fatales iban en moto. Además, al aislar los datos de 14 de los 32 departamentos de Colombia, este actor vial ha puesto el 70 % de los muertos en las calles.

“La regulación técnica vehicular es uno de los desafíos fundamentales que nos planteamos en el gobierno del presidente Iván Duque para aumentar las exigencias en las características de los vehículos, en este caso, el de las motocicletas ya que es uno de los actores viales más vulnerables y lo que queremos es continuar desarrollando estrategias que nos permita salvar vidas en las vías”, dijo Ángela María Orozco, ministra de Transporte.

Según el documento, las motos nuevas que se ensamblen en Colombia o se importen desde el exterior deberán contar con sistema de frenado con sistema antibloqueo de frenos (ABS) o sistema combinado de frenos (CBS). Ese requisito, que es un estándar internacional, sería comprobado por un organismo de certificación acreditado y se haría indispensable para nacionalizar motocicletas importadas.

No obstante, el Ministerio advierte que, una vez se promulgue esta resolución, los vendedores no deben manipular los frenos de las motocicletas que actualmente están a la venta, porque se podría poner en riesgo el funcionamiento del vehículo. Son enfáticos en que la norma solo aplicará para motos nuevas, ensambladas en Colombia o en el exterior.

