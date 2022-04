La sorpresiva salida que dejó el reto de eliminación en MasterChef Celebrity

Carolina Gómez, actriz colombiana. Foto: @carogomezfilm

La emisión del día de ayer 2 de abril dejó una sorpresiva salida en MasterChef Celebrity, se trata de la exreina de belleza y actriz Carolina Gómez, que pese a ser una de las competidoras que mayor destreza en la competición demostró, tuvo que irse de la cocina más famosa de Colombia por un reto de eliminación.

Y es que no la tuvieron para nada fácil Jorge Rauch, Chris Carpentier y Nicolás de Zurbiría, ya que en este reto de eliminación estaban tres de los competidores que habían demostrado mayores fortalezas hasta este punto. Carolina Gómez, Manuela Manuela Gonzáles y Tatan Mejia. Fue tal la expectativa de ver a los tres cocineros en el reto que inclusive uno de sus amigos, el trovador y comediante Corozo, mencionó “Es un reto de Tatanes y titanes”. Con delantal negro también se encontraban Natalia Ramírez, Carlos Baéz, Cristina Campuzano y Aco Pérez.

Para el reto de eliminación los jurados dieron vía libre para que los participantes entregaran un plato producto de su creatividad. Fue entonces cuando preparaciones dulces como las de Carlos y salsas experimentales de Cristina, sorprendieron gratamente a los jurados.

Por otra parte las titanes y Tatan, no sorprendieron de la manera correcta a los tres chef, por el contrato a comparación de sus compañeros los tres virtuosos fueron los que más críticas se llevaron en sus platos.

La preocupación de los participantes era bastante y más hacía Carolina, quien se encontraba enferma y en medio de la preparación de su plato se vio en mal estado de salud. Pese a las condiciones Caro entregó el platillo gracias a su constancia el apoyo de sus compañeros, pero al parecer no le iba a alcanzar para continuar a la hermosa exreina.

El veredicto de los tres jurados fue similar para las titanes y Tatan, platos que no sorprendían en un reto de eliminación a comparación de los preparados por Aco, Carlos Cristina y Natalia. Fue así como tras una difícil definición salió Caro Gómez de la cocina más famosa de Colombia.

Mientras era evidente la tristeza de sus compañeros al verla partir, Carolina con su habitual tranquilidad y sonrisa dijo: “Quiero recordarles que aquí no hay Grammys, no hay campeonatos, no hay coronas, aquí todos somos iguales, aquí somos empuje, disciplina, tenacidad y trabajo duro. Eso no se nos puede olvidar. No puedo sentirme más honrada de estar con ustedes, qué grupo de gente tan maravillosa y que podamos decirnos las cosas en la cara desde el respeto. Que no se nos olvide eso nunca, por favor, porque este programa lo ve el país y lo que nosotros decimos y hacemos, cuenta. Gracias por este inicio de año porque ustedes llenan mi alma, mi energía y mi mente”.

Entre tanto, todo el contenido que el Canal RCN le ofrece a su audiencia los fines de semana, figura un reality musical: ‘Factor X’. Respecto a su horario, los fines de semana, la audiencia colombiana podía ver el programa de telerrealidad presente en la pantalla desde las ocho de la noche, pero esto ya no será así.

¿La razón? Pues bien, anteriormente ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se desarrollaba en pantalla los sábados y domingos, sin embargo, para la cuarta entrega ‘celebrity’ de este reality gastronómico hubo una modificación: El 21 de febrero fue la fecha seleccionada por RCN para realizar el lanzamiento de la producción, que ahora se vería de lunes a viernes.

Pero, aquí viene lo siguiente: ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022) se presentará ahora a lo largo y ancho de toda la semana, es decir, irá de lunes a domingo. Así como entre semana su horario es el de las ocho de la noche, de igual forma, los fines de semana tendrá la misma hora de emisión.

