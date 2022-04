Así fue la charla inédita que tuvo Carlos Antonio Vélez con James Rodríguez

Carlos Antonio Vélez habló sobre una charla personal que sostuvo con James Rodríguez en el 2016. Fotos: Captura de pantalla (Win Sports) / REUTERS (Manaure Quintero)

A través de los años, Carlos Antonio Vélez se ha caracterizado por ser uno de los principales críticos de James Rodríguez. El reconocido comunicador ha acostumbrado a expresarse sin tapujos frente a las situaciones con las que no concuerda, por lo que, en el pasado, algunos jugadores colombianos han expresado su malestar con la manera en la que este opina.

En los últimos tiempos, el periodista deportivo ha enfatizado en que la carrera de James va en declive, y que difícilmente podrá volver a la élite del fútbol. Dicha perspectiva aumentó luego de que el volante fuera anunciado como nuevo jugador del Al-Rayyan de Catar. Además, tras confirmarse la eliminación de la selección Colombia del Mundial de Catar, Vélez colocó a James entre los jugadores que no deben volver más a la ‘Tricolor’.

Bajo este panorama, el comunicador colombiano confesó recientemente, en una entrevista con Semana, que sus palabras hacia James han estado enfocadas en el plano deportivo y lejos de cualquier sentimentalismo: “Simplemente digo lo que tengo que decir, esto no es de sentimientos. No tengo que querer a nadie, salvo a mi mujer, mis hijos, mi vida y algunos amigos. Lo demás es un juicio riguroso. Me di el lujo de decírselo en la cara a James”.

Tras estas primeras palabras, Carlos Antonio reveló que tuvo la posibilidad de sostener una conversación ‘mano a mano’ con el ‘10’ de Colombia. Dicho encuentro ocurrió en la previa de la final de la UEFA Champions League 2015-16, en la que el Real Madrid se midió ante el Atlético de Madrid en el estadio Giuseppe Meazza (Italia).

James Rodríguez levantó la Champions League en el 2016 con Real Madrid. Foto: EFE (Gerry Penny)

“Él me atendió muy querido, hablamos un largo rato. Él sabía que yo era su crítico y le dije: ‘Cuando una persona tiene inconvenientes con [Rafa] Benítez, Zidane y [Claudio] Ranieri, el problema no es el jefe. ¿Por qué no piensa eso? Piénselo’”, indicó Vélez, aclarando que, por aquel entonces, Rodríguez “no había ido al Bayern y no había peleado con el croata [Niko Kovac]. No había ido todavía a la segunda etapa en el Madrid para volver a pelear con ‘Zizou’”.

Vélez no quiso entregar más detalles del encuentro con James, pues, según explicó, “le prometí que nunca lo diría y nunca lo voy a decir”. No obstante, le dejó claro su respaldo hacia Zidane, considerando que, si este no jugaba como titular, era con justa razón.

“Sí me sentí en la obligación de decirle eso antes de la final de Milán, antes de que Real Madrid jugara con el Atlético de Madrid. Le dije: ‘Hombre, creo que ‘Zizou’ está haciendo lo correcto porque usted no ha cumplido. ¿Qué hacemos? Es que aquí el nivel es otro. El talento en esos equipos de fútbol es un tema marginal’”, concluyó Vélez al citado medio.

Freddy Rincón también criticó a James tras la eliminación de Colombia:

Pese a la victoria ante Venezuela, a la ‘Tricolor’ no le alcanzó para asegurar un cupo a la próxima Copa del Mundo. La tristeza del equipo fue manifestada por Rodríguez ante los medios de comunicación: “Todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra, ahora no hay más palabras, hicimos nuestro trabajo, pero cuando no dependes de ti mismo es mucho más complicado, aunque hemos hecho el trabajo”.

Uno de los referentes históricos de la selección Colombia que apuntó contra James fue Freddy Rincón. En el programa ‘Lo mejor de la fecha’, de Win Sports, el exfutbolista manifestó que “no merecía ser llamado a la selección. Un jugador que tiene técnica como la que tiene él, tiene que estar bien físicamente para poder emplearla en pro de la Selección Colombia o el equipo donde él esté jugando”.

“Las cosas hay que llamarlo por su nombre, no soy amigo de James, no lo conozco la verdad ni personalmente y yo creo que uno tiene que hablar las cosas como tiene que ser”, aclaró Rincón.

SEGUIR LEYENDO: