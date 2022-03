Estos son los jugadores que no deben volver más a la selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez se manifestó luego de la eliminación de Colombia del Mundial de Catar 2022. Foto: captura de pantalla (Win Sports)

La eliminación de la selección Colombia del Mundial de Catar 2022 ha generado toda clase de repercusiones en la opinión pública. Pese a la victoria 1-0 ante Venezuela en condición de visitante, la ‘Tricolor’ no pudo conseguir un cupo al repechaje, puesto que Perú hizo su tarea y se impuso ante Paraguay en Lima.

Periodistas, fanáticos, artistas y hasta políticos se han pronunciado sobre los motivos que llevaron a la eliminación de la ‘Tricolor’. Y uno de ellos ha sido el cuerpo técnico y el plantel de jugadores que participaron en estas eliminatorias sudamericanas, en las que el combinado ‘Cafetero’ terminó sexta con 23 puntos.

Carlos Antonio Vélez, en la emisión del programa ‘Planeta Fútbol’, de Win Sports, aseguró que esta eliminación tiene que servirle a la selección Colombia para enderezar el rumbo y, de paso, dar por terminado el aporte de varios futbolistas: “Se cerraron varios ciclos y no solamente el de Reinaldo Rueda, sino también el de muchos otros que tienen pinta de exjugadores y los acabamos de ver en un ‘picadito’, bastante aburrido, letón, pesado. Con muy poquito le ganó Colombia a una modesta Venezuela, llena de buenos jugadores, pero nada que ver”.

Reinaldo RUeda dirigió 14 partidos en las eliminatorias a Catar 2022, obteniendo un rendimiento del 45,24 %. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Seguido de esto, el periodista deportivo sostuvo que tenía una “lista de los jugadores que ya cumplieron y espero que no vuelvan a la selección Colombia”. En esta aparecen varios de los referentes de la actual generación de la ‘Tricolor’.

“Para mí terminó el ciclo de Cuadrado, Falcao, James Rodríguez, Muriel, Dávinson Sánchez, Tesillo, a no ser que lo pongan de central, Roger Martínez, Lerma, el innombrable Sebastián Villa, que afortunadamente no lo han llamado pero ya hay que cerrarle la persiana porque con lo que hizo, tampoco; Barrios y Fabra”.

En ese sentido, Vélez no incluyó en ese listado a otro tipo de futbolistas que han sido llamados en las últimas convocatorias, como es el caso de Luis Díaz, David Ospina, Duván Zapata, Luis Sinisterra, Daniel Muñoz, Diego Valoyes, Carlos Cuesta, Yairo Moreno, John Lucumí, Gustavo Cuéllar y Johan Mojica, entre otros ejemplos. Tema aparte fue Juan Fernando Quintero, a quien también rescató y del cual aseguró que “está mucho mejor que James”.

“Iniciamos de cero con un técnico moderno, que tenga unas ideas diferentes y que tenga un concepto de lo que hoy se juega en el mundo. No podemos seguir con ese andar cansino, esa trotadera, que pesen las nalgas y traer jugadores por nombre, compromiso o porque tienen muchos seguidores en Twitter, Facebook o Instagram”, concluyó Carlos Antonio.

Carlos Antonio Vélez entregó el listado de jugadores que, considera, no deben regresar a la selección Colombia tras la eliminación. Video: Twitter @WinSportsTV

Por parte de los futbolistas, James Rodríguez no escondió su tristeza luego de la eliminación de la “Tricolor’: “Quedamos afuera de la Copa del Mundo. Todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra, ahora no hay más palabras, hicimos nuestro trabajo hoy, pero cuando no dependes de ti mismo es mucho más complicado, aunque hemos hecho el trabajo”, rescató.

Entretanto, Reinaldo Rueda dejó entrever su salida de la selección Colombia, entendiendo que su vínculo laboral tenía unos objetivos concretos: “Creo que está muy claro que nuestro contrato estaba sujeto la clasificación al Mundial, es una evaluación que tendrán que hacer los directivos del trabajo que hemos realizado”.

Así el panorama, los cuatro seleccionados que aseguraron su puesto en la Copa del Mundo fueron Brasil, que consiguió el 88 % de los puntos, Argentina, Uruguay y Ecuador. Mientras que Perú está a la espera de conocer su rival en el repechaje, que se disputará el miércoles 13 y jueves 14 de junio a partido único. El oponente de los ‘Incas’ saldrá de la llave entre Australia y Emiratos Árabes Unidos.

SEGUIR LEYENDO: