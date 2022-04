Juan Carlos Osorio habría recibido una oferta para dirigir a una selección

CALI. 7 de agosto de 2021. América y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

Poco ha pasado desde que se conoció que Juan Carlos Osorio no continúa más al frente del América de Cali, noticia que ya se venía comentando desde hacía varios días, y varios son los nombres que se rumorean para sustituirlo. Por su parte, el ex entrenador de Atlético Nacional ha manifestado que se siente mal con la hinchada y sus ex dirigidos por el mal rumbo que tomó el equipo. Señaló, además, que pese a cómo se dio su salida, ya habría recibido llamadas de dos clubes y una selección con ofertas para dirigirles.

“Una selección me ofreció y un par de clubes. Me voy a sentar tranquilamente con mi familia a pensar, a debatir que es lo mejor para mi carrera profesional”, comentó en pasadas entrevistas, y destacó que pese a que su nombre ha sonado para la Selección Colombia, el combinado nacional que lo habría contactado, hace unos siete u ocho días, no es de Sudamérica. Sin embargo, fue enfático en que quiere lo mejor para el fútbol colombiano y trabajará para eso, dejando la puerta abierta en caso de que la FCF se pronuncie, pero reconociendo que tanta habladuría no es sana para él ni su familia. “Por todo lo que se ha generado alrededor de eso, yo le prometí a mi familia que nunca más iba a volver a hablar de ese tema. Yo soy un colombiano como todos, adoro a mi país, siempre he defendido a nuestro fútbol y nuestros futbolistas. Hay que reflexionar, hay que dedicarnos a mejorar nuestro fútbol y nuestra liga”, sentenció.

La salida de Osorio habría dejado corto de dinero al club escarlata, por lo que no podrían apuntarle a un nombre demasiado cotizado para ficharle como entrenador. En entrevista con Directv, Tulio Gómez, presidente de los diablos rojos, comentó que el equipo quedó prácticamente en rines con la partida del entrenador. “Osorio se llevó un platal, nos dejó pelados”, señaló, refiriéndose a la cantidad de dinero que el club tuvo que desembolzar para indemnizar al DT y que así aceptara irse, tras 8 meses en el banquillo, sin ningún título y con una amplia crisis de resultados, incluyendo la penosa eliminación en primera ronda de la Copa Sudamericana.

Osorio habría recibido alrededor de mil doscientos millones de pesos, una cifra altísima para el mercado local. Gómez se mostró exaltado en varios pasajes de la entrevista, pero aseguró que el plan era de reestructuración a partir de entonces. “El reemplazo ya está listo, llega la otra semana. Es un entrenador que ha sido campeón”, dijo. En ciertos medios se asegura que el candidato podría ser Alexander Guimaraes, quien ya dirigió al equipo en pasadas temporadas. Por ahora, mientras se revela el nombre del nuevo DT, el América estará bajo el mando de Pompilio Páez, quien obraba como asistente técnico de Osorio y dirigirá el próximo encuentro ante Millonarios, mañana en el Estadio Pascual Guerrero, partido que corresponde a la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay.

El ex entrenador de México manifestó su deseo de volver a dirigir a una selección, ya que para él significa mucho poder estar en alta competencia a nivel internacional. “Dirigir en un Mundial, en una Copa América o a nivel internacional es una extraordinaria oportunidad para cualquier estratega. Dirigir en un Mundial fue tal vez lo más lindo que me ha tocado a mí vivir en el fútbol. Me encantaría algún día regresar a un Mundial”, comentó.

Todavía no se conoce nada oficial respecto al futuro inmediato del técnico con pasado en Inglaterra, pero desde ya su nombre se sitúa en el radar del fútbol internacional. ¿Cuál irá a ser su destino?





SEGUIR LEYENDO: