Andrés Felipe Román ya tendría listo su futuro más allá de Millonarios

Los rumores que reportó Infobae en su momento respecto al futuro del futbolista Andrés Felipe Román, hoy al servicio de Millonarios, parecen aclararse esta semana. El lateral estaría evaluando una oferta de Atlético Nacional, pero su deseo es poder salir al fútbol internacional. Como hincha que es del club embajador, entiende que una transacción como esta podría complicar su relación con los fanáticos albiazules. Sin embargo, si los verdolagas ponen un buen dinero sobre la mesa, su agente y él estarían dispuestos a firmar.

Muchos aficionados, a través de redes sociales, han manifestado ya su malestar por la decisión del jugador. Si bien no ha participado mucho de la actual campaña, no quieren que se vaya. Le han tildado de traidor y desagradecido. El club le ofreció una renovación de su contrato, pero él no la aceptó, argumentando que tendría ofertas del exterior y las estaba evaluando junto a su agente. Hasta ahora, se desconoce cuáles son los equipos interesados y la opción más concreta sigue apuntando al equipo verde de Antioquia.

Cabe recordar que Román estuvo a punto de partir al fútbol argentino en 2021, específicamente a Boca Juniors, pero su transferencia se frustró debido a un problema médico, una falla cardíaca, que presentó el jugador y que, a día de hoy, ha logrado superar y en boca de algunos especialistas ni siquiera existió. Los Xeneizes descartaron por completo al jugador y se habló de que Millonarios llegó, incluso, a interponer una demanda ante el club argentino por su proceder con el colombiano, pero luego se aclaró, por su presidente Enrique Camacho, que esto no había sido así.

El caso es que el jugador no quiere seguir vistiendo la camiseta azul, por lo menos en esta temporada, y estaría buscando, según un artículo publicado por el diario Marca, certificar la compra de una parte de sus derechos para cederlos a Millonarios, como un gesto de agradecimiento. El futbolista se ha cotizado en el mercado, más allá del percance con los argentinos, por su buen rendimiento en el torneo local durante los últimos meses. Rendimiento que le ha valido, incluso, para ser tenido en cuenta en la Selección Colombia. A sus 26 años, Román está decidido a buscar un nuevo aire y, ojalá, en un fútbol distinto. En caso de que algún club se haga con su ficha, el transfer podría valer alrededor de 2,5 millones de euros, cifra estimada de acuerdo al portal Transfermarkt.

Las negociaciones con el jugador comenzaron a finales del año pasado, cuando se tuvo certeza sobre su condición médica. Hubo muchos comentarios sobre una posible mala relación con los directivos del club, pero según su presidente, Enrique Camacho, esto no es así y pasa más por una situación de orden aspiracional por parte del jugador. Él no quiere un salario más alto, sino una oportunidad en otro equipo.

De hecho, haca unos días, en la asamblea de Millonarios, el presidente Camacho expresó que la comunicación con el jugador se lleva en buenos términos y que se mantienen firmes con la idea de negociar la renovación, pero entienden que el rentado internacional es una opción tentadora para cualquier futbolista y ellos no podrían hacerle competencia a ese deseo.

Atlético Nacional lo sigue de cerca. En entrevista con El Alargue de Caracol Radio, el presidente verdolaga Emilio Gutiérrez mencionó que el jugador está en la carpeta del club paisa. “Entendemos que termina contrato en junio. Como cualquier jugador importante que hay en la Liga siempre es una opción, pero no son situaciones que valoraremos públicamente. No estamos en la tarea de especular, sino de valorar juiciosamente las opciones que consideremos oportunas. Cuando llegue el momento, las comunicamos. Pero en este momento pertenece a un rival directo de Atlético Nacional y no entramos a hacer ninguna valoración”.

Sea al equipo verde o a cualquier otro, la decisión de irse por parte de Andrés Felipe Román está tomada. Habrá que ver si participa de los juegos de su equipo para llamar el interés de más clubes. El próximo partido de Millonarios será el domingo, ante América de Cali, que acaba de quedarse sin entrenador, en el Estadio Pascual Guerrero.





