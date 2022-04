Prográmese este viernes con la charla sobre Rodrigo Fresán en la Cinemateca de Bogotá

Cinemáteca (Colprensa - Camila Díaz)

Desde que regresaron los eventos presenciales a la ciudad, la Cinemateca ha dispuesto para sus visitantes una serie de conferencias, charlas y películas que prometen aportar ampliamente al desarrollo cultural de Bogotá en este 2022. En su página web, mes a mes, se puede ver qué cintas se presentarán y cuáles serán los personajes invitados para hablar sobre diversos temas, todos enmarcados en el cine, desde luego. Para el día de hoy, por ejemplo, se podrán apreciar películas como “Madres paralelas”, la cinta más reciente de Pedro Almódovar, “Drive my car”, dirigida por el japonés Ryusuke Hamaguchi, “Cicatrices en la tierra”, del colombiano Gustavo Fernández, “Entre fuego y agua”, cinta también colombiana, dirigida por Viviana Gómez y Anton Wenzel, y “De repente, el paraíso”, de Elia Suleiman, entre otras.

A partir de las 4:00pm, en la Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales (BECMA), al interior de la Cinemateca, se podrá apreciar la conversación en torno al libro “Historia argentina”, del escritor Rodrigo Fresán. El conversatorio será también transmitido a través de Facebook Live, en las cuentas de Libro al Viento y Fundalectura; para su ingreso de manera presencial será necesario contar con el esquema completo de vacunación y el aforo estará controlado hasta ocupar todo el espacio.

Andrea Salgado y Rodrigo Bastidas conversan hoy en la Cinemateca Distrital. (Cortesía)

Al respecto, Rodrigo Bastidas, editor del sello Vestigio, habló en exclusiva para Infobae:

“Inicialmente se iba a hablar sobre La velocidad de las cosas, pero posteriormente decidí que sería en torno a Historia argentina, que es el primer libro de Rodrigo Fresán. Aparece publicado en 1991. Fue uno de los textos fundadores de todo un movimiento argentino que se construyó sobre la figura del cronista y editor Juan Forn, justo en el momento en que ingresa al Grupo Planeta e inicia lo que luego se llamó La Biblioteca del Sur, colección en la que se publicó una buena cantidad de autores que transformaron la forma en que se estaba viviendo la literatura por ese tiempo. En algunos puntos, incluso, trataron de hacer una especie de pequeña generación argentina que se llamaba Los Planetarios, que surgieron en contraposición al grupo que estaba a cargo de la revista Babel, en donde eran un poco más experimentales. De allí se pueden rescatar nombres como los de Martín Kohan o Sergio Chejfec. Esta contraposición surgió, justamente, porque a partir de Los Planetarios, de los que Juan Forn fue su base, pero Fresán su máximo representante, empezaron a aparecer en los años 90 una serie de propuestas en las que el escritor aparecía erigido como un pequeño Rockstar y comenzó a tener cierta fuerza, cierta presencia dentro del círculo cultural, no a partir de la academia sino desde el diario vivir. Hicieron cosas como, que sé yo, poner fotos dentro de los libros, cuando no eran documentos de estas características. Aparte de eso, empezaron a hablar de cosas que no necesariamente tenían que ver con, bien sea un tardío realismo mágico o una literatura más testimonial. Lo que hicieron fue plantear una revisión de la historia del país a partir de ciertos elementos de la cultura pop. Por ejemplo, en Historia argentina aparece Mickey Mouse y varias referencias a Fantasía, música, rock, la importancia del género dentro de la literatura, las metrópolis, las drogas. Hay un montón de elementos que se transformaron dentro de este universo narrativo”.

Sobre el enfoque de la charla, comenta que no sabe muy bien hacia dónde irá, pero señala:

“Seguro será desde el punto de vista que tiene que ver con la aparición de la dictadura de los años 1983 y 1984, la llegada de la contracultura, que presentó una revista como Cerdos y Peces, la década de los 90 y el arribo del neoliberalismo menemista. Esto produjo otro tipo de literatura que estaba respondiendo a otro tipo de requerimientos del mundo editorial y que aún hoy tiene ecos. El hecho de traer este libro a cuento, y que puede ser lo que le interese a la gente, está en poder traer de nuevo las ideas del rock, de la calle, de las metrópolis, de las series de televisión, del cine, a propósito de una reedición de lo que es la historia argentina, ya no desde los preceptos clásicos, de la academia, sino desde el día a día de un grupo de jóvenes que tuvieron que transitar una época a través de lo que les habían contado. Ya había pasado tiempo, de manera que la historia estaba construida a partir de la narración mediada y no de la experiencia inmediata. Lo que propone Rodrigo Fresán en este libro es justamente eso, mostrar otro tipo de narrativa que no está atada necesariamente a la exclusividad de la experiencia sino al análisis y a la creación del discurso narrativo, partiendo de la mediación de objetos como los ya mencionados”.

Rodrigo Bastidas es profesor universitario, investigador y editor. Su conversación, moderada por Andrea Salgado, será una de las más atractivas de este inicio de mes en la Cinemateca.





