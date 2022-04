El curioso encuentro de Federico Gutiérrez con un joven seguidor del Pacto Histórico

“Bacano estos encuentros hermano, lo primero es que para que todo esto pueda ocurrir tiene que existir democracia y libertad, es lo que vamos a sostener”: Federico Gutiérrez. Foto: Captura de video

El candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, en medio de las reuniones que adelanta por todo el país. Fue abordado por un seguidor del Pacto Histórico, quien lo grabo con su celular, tuvieron una conversación sobre la campaña y la actualidad del país.

En el momento que ‘Fico’ accedió a conversar con el joven, el diálogo inició: “Estamos cansados de más de lo mismo y de todo lo que representa el continuismo y por eso yo con todo respeto le digo Petro presidente”.

A lo que el aspirante respondió: “Vacano estos encuentros hermano, lo primero es que para que todo esto pueda ocurrir tiene que existir democracia y libertad, es lo que vamos a sostener”.

“Lo segundo es que yo no represento ningún continuismo, Fico es Fico y lo que funcione bien, lo voy a continuar, a mejorar, y lo que no funcione, lo voy a cambiar”, indicó el candidato presidencial de Equipo por Colombia.

También agregó que: “a los jóvenes lo que les digo es que tenemos que garantizarles las oportunidades a todos ellos, en estudio, educación, oportunidades. Yo entiendo muchos malestares y lo que vamos a hacer es a cambiar eso. No más discursos de odios, ni de lucha de clases. Voten por el que quieran, esa es la democracia y las libertades”.

El seguidor pretista tomó la palabra y cuestionó a Gutiérrez sobre la afinidad que tiene con la administración del presidente Iván Duque, “nosotros vemos que usted muestra favorabilidad hacia el Gobierno actual y para todos no es un secreto que es un Gobierno nefasto”, afirmó.

A lo que Federico le manifestó que su objetivo no era hablar mal de los anteriores gobiernos, “a mi nadie me va a ver hablando de gobiernos hacia atrás, me verán trabajando hacia adelante por la gente. Te agradezco que estés acá y que lo podamos discutir”.

De igual manera, el candidato de la coalición ‘Equipo por Colombia’ invitó a los jóvenes a votar bien en las próximas elecciones.

“La invitación a los jóvenes es que analicen todo y que voten por el que quieran, esta es la democracia y la libertad, pero acuérdese qué hay que cuidarla. El Estado no ha llegado a todos los territorios y sí necesitamos cambios, pero un cambio puede significar un salto al vacío como le ocurrió a otros países”, concluyó ‘Fico’.

Finalizó preguntando el nombre al joven quien se identificó como Harrison, y reiterando su respaldo por Gustavo Petro, “como esto es por libertades y democracia, con todo respeto le reitero que Petro presidente”, señaló.

Federico Gutiérrez terminó invitando a los jóvenes para que vieran el vídeo y lo acompañen en la próxima elección.

Este viernes el candidato presidencial lo publicó en su cuenta de Twitter “Pensar diferente no nos puede hacer enemigos. Esa es la democracia y no la podemos poner en riesgo. Estamos abiertos al diálogo y a respetarnos las diferencias. ¡Sin divisiones, sin odios! #FicoPresidente”.

De esta manera lo publicó en sus redes sociales. Foto: Twitter @FicoGutierrez

Federico Gutiérrez podrá aparecer con su seudónimo en el tarjetón electoral

Después de días de polémica, el Consejo Nacional Electoral decidió permitir que Federico Gutiérrez, candidato presidencial del Equipo por Colombia, aparezca en el tarjetón de la primera vuelta con su seudónimo. Así las cosas, en el formato se encontrará al político bajo el nombre de Fico.

La decisión se tomó a pesar de que la Ley 62 de 1988, la disposición más reciente sobre el tema en el Código Electoral vigente, dice que cuando los candidatos se inscriben para participar ante el registrador, deben presentar su documento de identidad y en él aparece su nombre real y completo, el cual queda escrito en el formulario.

“En la elección para Presidente de la República, los ciudadanos votarán con tarjetas electorales que llevarán impresos los símbolos, emblemas y colores de los diferentes partidos o movimientos políticos que participen en las votaciones, con impresión clara del nombre y apellidos del respectivo candidato”, se lee en la normativa.

Así las cosas, los candidatos presidenciales se inscriben con emblemas, nombres y apellidos, y estos deben aparecer impresos en el tarjetón. Sin embargo, no hay disposiciones específicas sobre el uso de remoquetes en esta instancia.

SEGUIR LEYENDO: