“Gustavo Petro y Francia Márquez son los candidatos de las FARC y el ELN”: polémicas declaraciones de concejal uribista

Otra controversia enloda a la fórmula presidencial del Pacto Histórico conformada por Gustavo Petro y Francia Márquez. Esta vez, porque el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Rafael Amín Martelo, conocido como Papo Amín, los señaló de ser los candidatos de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Amín, que es militante del Centro Democrático, publicó dos trinos en los que hizo dichos señalamientos contra Petro y Márquez, que compiten por la Presidencia de la República. Las acusaciones no solo fueron cuestionadas en redes sociales, sino también durante la sesión de del Concejo de este miércoles 30 de marzo.

Desde la Colombia Humana hubo fuertes críticas. Por ejemplo, la concejala Susana Muhammad cuestionó con vehemencia al cabildante uribista y denunció que no había garantías para los candidatos presidencial y vicepresidencial de esa alianza progresista.

“Debería ser el recinto de la democracia, pero desafortunadamente el vicepresidente Papo Amin cometió una arbitrariedad, un acto de violencia política y estigmatización al poner esos trinos y cuando los concejales del Pacto Histórico fuimos a enfrentarlo él cobardemente, no nos dieron la palabra”, señaló la concejal, en testimonios recopilados por la emisora Caracol Radio.

Es más, Muhammad pegó carteles alredor de las instalaciones del Concejo capitalino en los que dijo: “No hay garantías para el Pacto Histórico. Francia y Petro se respetan”. Además, en una publicación de su cuenta oficial de Twitter adjuntó los trinos de Amín y aseguró que, al querer refutarle al vicepresidente del cabildo, este se los habría impedido.

“La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá Rubén Torrado, Papo Amín y Samir Abisambra. NO hay garantías para #PactoHistorico después de las mentiras a nuestr@s candidat@s. El Presidente no permite la palabra antes de iniciar la sesión, y permite que el vicepresidente maneje la sesión”, trinó la concejala petrista.

Luego de las críticas que vinieron desde diferentes sectores, Amín se pronunció, desvirtuó las acusaciones de su colega en el Concejo y aseguró que Francia Márquez y Gustavo Petro deben pronunciarse y rechazar los supuestos apoyos que reciben de las guerrillas.

“Yo en ninguna parte del trino he dicho que ni el candidato Gustavo Petro ni Francia Márquez están siendo financiados por las Farc y por el ELN (…) Lo que estoy diciendo es de acuerdo a lo que dijo hace poco las Farc que manifestaba su apoyo al candidato Gustavo Petro y ayer vimos en la página del ELN también expresando su simpatía por la candidata Francia Márquez, lo que estoy diciendo en el trino es que ellos son los candidatos”, señaló el militante del Centro Democrático, según recopiló la emisora W Radio.

Es más, hasta les envió una recomendación a los políticos del Pacto Histórico. “Si ellos -Petro y Márquez- no quieren contar con esos apoyos pues salgan a rechazarlos, esta no es una información que yo me invente, esta es una información que sale en muchos medios y que vimos en la página del ELN”, expresó.

Estas declaraciones poco y nada le gustaron a la concejala Susana Muhammad, quien volvió a pronunciarse, en diálogo con medios de comunicación del país, y dijo que los señalamientos de Amín eran “un acto de violencia política y de estigmatización”, aseguró para el diario El Espectador.

Además, para la W, la cabildante se refirió a las amenazas de muerte que han recibido en las últimas semanas las fórmulas del Pacto Histórico y exhortó al vicepresidente del Centro Democrático que cese sus duros comentarios. “En política no nos podemos llamar a equívocos, la afirmación de Papo Amin crea un clima de comunicación (…) si usted se pone a ver la historia de Francia, ese tipo de afirmaciones le han costado amenazas contra su vida, a su comunidad en el norte de Cauca, esto es irresponsable viniendo además de un concejal de Bogotá”, criticó Muhammad.

