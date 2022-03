Paloma Valencia se refirió al ataque de Gustavo Petro contra periodista de RCN: “Él se alzó en armas, con una ideología revolucionaria”

La senadora Paloma Valencia se refirió a la polémica generada por Gustavo Petro al llamar Neo Nazi a un periodista. . Fotos: Colprensa.

Las campañas electorales están en marcha, en menos de dos meses las personas conocerán quién será su próximo presidente de la república y los candidatos, que cuentan con agendas muy apretadas, están dando a conocer de muchas formas sus propuestas de campaña para que sean elegidos por los ciudadanos. Las redes sociales también se convirtieron en el escenario perfecto para dar su opinión de una manera clara y concisa a sus seguidores.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, es uno de los que más ha dado de qué hablar. Sus opiniones e intervenciones en los debates han generado controversia en algunos sectores políticos, sin embargo, recientemente un comentario que realizó sobre una columna de opinión por parte de David Ghitis en donde tildó a algunos periodistas de RCN como Neo nazis generó una enorme controversia.

El trino del candidato tuvo tanto impacto que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se refirió a esta situación y pidió a Petro que se retractara de sus comentarios sobre el medio de comunicación. “estas estigmatizaciones no son nuevas, lesionan gravemente la libertad de prensa y por reiterativas estas se interpretan como una campaña de desprestigio, con fines electorales, contra este medio. El hecho de que el candidato compare a sus críticos con una ideología que estuvo detrás de un holocausto es claramente una estigmatización que impone grandes cargas simbólicas y políticas y que terminan por reavivar la violencia”.

El candidato presidencial pese a que no se ha retractado por lo sucedido, afirmó que, “Se que me llamarán estigmatizador porque digo neonazi. Una cosa es el improperio, otra la acción sistemática por perseguir y desaparecer un pensamiento y una acción política legitima, incluidos sus portadores. Eso es un crimen. No disfracen el crimen con libertad”.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a esta situación y a través de Twitter señaló que Gustavo Petro es el que ha ejercido la violencia y rechazó los comentarios sobre el periodista y el medio de comunicación en mención.

“Lo de Petro contra @ghitis es inaceptable. Primero porque él es judío, pero sobretodo porque hablar de las propuestas pensiónales no es un crimen. Ojo con quienes creen que pensar diferente debería conllevar el exterminio del otro, los que dicen que van a “acabar con el uribismo””, afirmó la senadora en sus redes sociales. Sin embargo, siguió realizando señalamientos en contra del candidato presidencial.

“Esta misma reflexión se debería hacer en Colombia a propósito de las ideas de las “guerrillas de izquierda” que solo en Colombia dejan un saldo de centenares de miles de muertos, miles de secuestrados, millones de desplazados, además financiaron su “revolución” con narcotráfico”, afirmó Valencia, quien además dijo que, “Petro sale a estigmatizar dizque por neonazis a algunos ciudadanos que no lo son. Él, en cambio, se alzó en armas, con una “ideología revolucionaria” que le ha dejado millones de muertos al mundo y miles a Colombia. Todas las ideologías que matan son malas, incluida la de Petro”.

Y agregó en otro trino: “Petro encarna la victoria de la “lucha armada”, es el represéntate de quienes han considerado que la violencia es un camino para hacer política… ahora se llaman vida”, señaló la senadora que abiertamente se ha opuesto a Gustavo Petro.

