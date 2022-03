“Me parece muy perturbador”: Paloma Valencia denuncia irregularidades en el conteo de votos de Caldas

“Este video que mandan desde Manizales me parece muy perturbador. ¿Cómo así que en el computador se ponían unos datos y el software reflejaba otros?” trinó la senadora Valencia. Foto: Colprensa

Mediante un trino la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en su cuenta oficial de Twitter denunció una presunta irregularidad en los escrutinios electorales que se realizaron en Coliseo Mayor de Manizales.

La senadora compartió un vídeo en el que se puede apreciar lo que serían testigos afirmando que no van a firmar el acta de escrutinio, puesto que presuntamente los datos que estaban ingresando en el sistema de la Registraduría no corresponderían a los anteriormente reflejados en el mismo sistema.

“Este video que mandan desde Manizales me parece muy perturbador. ¿Cómo así que en el computador se ponían unos datos y el software reflejaba otros?” trinó la senadora Valencia.

En el vídeo se puede apreciar al aparente funcionario diciendo: “Entonces lo que vamos a hacer es sacar un acta en el que vamos a informar esto al Consejo Nacional Electoral, a La Registraduría y a La Procuraduría General de La Nación”.

Luego el Testigo le pregunta al Funcionario sí les darán una copia a lo que el Funcionario responde que efectivamente sí. El testigo menciona: “O van a terminar con el escrutinio pero con la salvedad de que...”.

A lo que termina respondiendo el Funcionario: “Vamos a hacer el escrutinio, y al final yo por ejemplo no lo voy a firmar en el sentido de que no voy a dar fe de que lo que está plasmado ahí corresponde a la realidad ¡Porque no es así! Simplemente voy a decir, no se firma por que los datos que ingresamos al sistema, el sistema no los refleja, arroja cifras distintas”.

Sobre esta denuncia puesta por la senadora del Centro Democrático, ni el Registrador Nacional o los registradores delegados para el departamento de Caldas se han manifestado.

Pero esta no es la única pulla publicada de Valencia. La senadora uribista ha cuestionado en reiteradas ocasiones los recuentos de votos que están realizando a nivel nacional, que han terminado dándole más curules al Pacto Histórico y quitándoles a movimientos políticos tradicionales.

“El manejo de la Registraduria ha sido vergonzoso. Es como si hubieran desmontado todo el sistema existente y hubiéramos vuelto a empezar”, señaló Valencia en su trino. En contexto, la Registraduría presentó el pasado viernes un primer resultado del recuento de votos al Senado: Pacto Histórico ganó 3 curules adicionales a las 16 que ya tenía y Centro Democrático perdió una.

Al terminar el recuento de votos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se conocieron los partidos y coaliciones que ganaron más curules, así como los que también las perdieron.

De hecho, son el Pacto Histórico, el Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo las únicas alianzas políticas que recuperaron votos. Los primeros tuvieron cerca de 390.152 votos adicionales, los segundos 4.450 y los terceros, liderados en la lista que presentaron por Mábel Lara, alcanzaron 22.948 sufragios adicionales; sin embargo, no les alcanzó para pasar el umbral necesario para llegar al Senado de la República.

En contraste, así perdieron votos los demás equipos y coaliciones en este último escrutinio: Conservador 12.345 votos; Centro Esperanza 50.964; Centro Democrático 54.964; Cambio Radical 24.372; partido de la U 12.036; Mira y Colombia Justa Libres 26.629; Fuerza Ciudadana 22.948 (tampoco les alcanzó para poner senadores) y Estamos Listas 104, que tampoco llegarán a la cámara alta.

Por su parte, el registrador Alexander Vega se refirió a los casi 400 mil votos que le aparecieron a Gustavo Petro en su lista al Senado y aseguró que “si hubo dolo por parte de algunos jurados, esas actuaciones serán puestas en conocimiento de la Fiscalía”, aseveró, a su vez que defendió a quienes realizaron los conteos y las labores electorales.

“Debemos destacar la labor de los jueces de la República, quienes han hecho el reconteo general de votos en todas las mesas en Colombia”, sostuvo Vega Rocha. Este lunes se espera que se conozcan los resultados finales del escrutinio.

