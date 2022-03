Federico Gutiérrez y Paloma Valencia se enfrentan por apoyos de uribistas al Equipo por Colombia y no a Óscar Iván Zuluaga

Federico Gutiérrez le responde a Paloma Valencia por supuestos acuerdos “debajo de la mesa”. Fotos: Colprensa, Facebook

No cesa la polémica por el apoyo que varios políticos uribistas le darán a los precandidatos del Equipo por Colombia, situación que no pasó desapercibida por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

“Yo no votaría por ninguna consulta porque el Equipo Colombia, con quien intentamos de todas las formas hacer una coalición, nos despreció, unos porque les parecíamos muy extremos y otros porque no quisieron decir nada frente a la exclusión que se hacía del partido, no entiendo porque algunos van a votar una consulta en la que no estamos representados”, señaló la congresista en diálogo con la emisora RCN Radio.

Esas declaraciones no pasaron desapercibidas por Federico ‘Fico’ Gutiérrez, miembro del Equipo por Colombia, quien dijo que no le para bolas a las peleas internas del Centro Democrático; inclusive, invitó a quienes estén de acuerdo con él para luchar con las demás fuerzas políticas.

“Yo no me meto en esas peleas, yo lo que estoy es todo el día en la calle con la gente. Aquí le hablo es a las bases, aquí tenemos que cuidar entre todos la democracia, las libertades y el país. Yo no tengo acuerdos aquí por debajo de la mesa con nadie, esto es aquí diciéndole de frente a los colombianos que vamos juntos, esta no es una discusión de izquierda, derecha o centro”, expresó Gutiérrez a la prensa este martes 8 de marzo.

Inclusive, el exmandatario antioqueño aseguró que no le cerrará la puerta a ningún partido y que recibirá los apoyos desde cualquier orilla política; de hecho, hasta dio a conocer que de varios partidos, incluidos sectores alternativos, lo han contactado con miras a las consultas del 13 de marzo.

“Hay muchos sectores llegando -a su campaña-, a mí me llama gente del Centro Democrático que quiere llegar, gente de las bases, bienvenidos. Del partido Verde hay gente que quiere apoyar, gente de los conservadores, de los liberales, de Cambio Radical, pero sobre todo yo me encuentro con ciudadanos que no tienen ningún partido y que quieren lo mejor para Colombia, bienvenidos”, sostuvo Fico.

De hecho, la misma Paloma Valencia anunció que, luego de las consultas, espera que el candidato que quede elegido del Equipo por Colombia se sume al candidato oficial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga para lograr ganar las dos vueltas presidenciales.

“Aspiro a que haya un entendimiento antes de la primera vuelta y el ‘Equipo Colombia’ y el uribismo podamos ir juntos, pero hoy yo creo que hay que defender el uribismo, hacerlo valer y no votar las consultas para que ellos vengan a pedir el apoyo del partido sobre la mesa, no por debajo de la mesa como lo pretenden hoy”, expresó la congresista, que ahora compite por volver al Senado en este período.

Es más, en esa entrevista, Paloma Valencia se atrevió a decir que “todos los candidatos están buscando el apoyo del partido”, refiriéndose a la colectividad dirigida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy investigado por fraude procesal y manipulación de testigos.

De hecho, le envió una contundente recomendación a sus copartidarios uribistas para que apoyen a Zuluaga y no se inclinen por los otros sectores que también quieren suceder al presidente Iván Duque, que terminará su mandato el próximo 7 de agosto. “El uribismo tiene que hacerse desear, el uribismo tiene que mostrar que sigue existiendo, que no se ha acabado, cuando los demás partidos dicen que el uribismo se acabó, es el momento de que el uribismo esté más unido y más firme que nunca y estar unidos y firmes es respaldar a Óscar Iván Zuluaga”, dijo la senadora Valencia.

Hay que recordar que recientemente, la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, dijo que no se le prohibirá a los militantes del partido votar por otros candidatos diferentes a Óscar Iván Zuluaga.

