La nueva ministra de Vivienda, Susana Correa, anunció que renuncia al Centro Democrático: “No comparto decisiones del partido”

Susana Correa afirmó que esta decisión la venía analizando tiempo atrás, “he podido reflexionar sobre mi desacuerdo con las decisiones, posturas y manejos que hoy materializo". Foto: Twitter @SusanaCorreaBor

La recién nombrada ministra de Vivienda y exdirectora de Prosperidad Social, Susana Correa, renunció al partido Centro Democrático con fuertes críticas por el manejo que se le ha dado a la colectividad.

A través de una carta, Susana señaló: “Por medio de la presente permito presentar mi renuncia a esta colectividad, la cual he acompañado desde sus inicios y he sido parte de todo su proceso de crecimiento, formación y consolidación con la cual me identificaba plenamente”.

“Sin embargo, los ideales con los cuales fue fundado y edificado en Centro Democrático no se han mantenido, privilegiando intereses personales de sus directivos, desdibujando a todas luces los intereses de la colectividad”, expresó la ministra de Vivienda.

Y añadió que esta decisión la venía analizando de tiempo atrás, “he podido reflexionar sobre mi desacuerdo con las decisiones, posturas y manejos que hoy materializo, manifestando mis inconformidades y mi imposibilidad de continuar como militante”.

“Con sentimientos encontrados por el agradecimiento que le promulga al expresidente Álvaro Uribe Vélez”, finalizó Susana Correa.

Susana Correa tomó posesión como nueva ministra de Vivienda de Colombia

El primer mandatario destacó la trayectoria y compromiso de Susana Correa y su compromiso por los colombianos, desde su gestión en el Congreso de la República, y en el actual Gobierno, como directora del Departamento de la Prosperidad Social (DPS). La nueva ministra le agradeció a Iván Duque, la oportunidad de contribuir a que más colombianos cuenten con agua potable y saneamiento básico y cumplan el sueño de tener casa propia.

Correa Borrero tendrá grandes retos para los 4 meses que restan de gobierno, como finalizar la reconstrucción de Providencia, que inicialmente era en 100 días, anunciado en noviembre de 2020 cuando el huracán Iota destruyó la isla. Cabe señalar que ella era quien estaba encargada de los proyectos desde el DPS.

Esa será una de las principales tareas de la nueva ministra, el presidente señaló,

“más del 85% de la reconstrucción se ha desarrollado y será entregada antes de concluir nuestro gobierno y usted, también, seguirá al frente de esa responsabilidad, entre otras cosas, por la coincidencia o por la complementación de la gestión como ministra de Vivienda con dejar la reconstrucción más importante que haya tenido nuestro país”.

De hecho, el Duque destacó su desempeño en el Departamento de la Prosperidad Social, principalmente durante el confinamiento por la pandemia ocasionada por la COVID 19, donde se repartieron alivios y ayudas económicas para diferentes sectores de la población,

“El 54% de todas esas transferencias económicas han ocurrido en este Gobierno y han ocurrido bajo la dirección del Departamento de Prosperidad Social que usted lideró y eso se traduce en haber hecho los giros extraordinarios de ‘Familias en Acción’ en los momentos más difíciles y más apremiantes que haya vivido Colombia en su historia reciente”,

Además, señaló que logró con éxito el aumento de la cobertura del programa ‘Jóvenes en Acción’, al pasar de 126 mil beneficiarios a más de 700 mil jóvenes, con proyección a ser 730 mil cuando culmine el Gobierno.

