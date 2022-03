Este será el colombiano que estará presente en el sorteo del mundial de Catar 2022

The competitions director of the South American Football Confederation (Conmebol), Hugo Figueredo (R) is assisted by Paraguay's footballer Roque Santa Cruz, during the CONMEBOL’s preliminary draw for Qatar 2022 FIFA World Cup in Luque, Paraguay, on December 17, 2019. (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)

Sebastián Ortiz Hernández, más conocido como Boyka, es un talentoso colombiano que lleva más de 14 años en la élite del freestyle fútbol, lo que lo ha llevado a posicionarse como uno de los mejores del mundo. El freestyle fútbol, modalidad en la que se desempeña a la perfección Boyka, es el arte de hacer trucos con un balón convencional y dominarlo con todas las partes del cuerpo, logrando maniobras de alta dificultad, creativas, originales, con estilo y control.

Hasta el momento, Boyka Ortiz, oriundo de la Comuna 15 de Guayabal, Medellín, ostenta 10 títulos nacionales de manera consecutiva, se consagró subcampeón mundial en la modalidad en Praga en el año 2018 y es tercero en el campeonato mundial Street Style, que tuvo lugar en España en el 2021.

Los logros para Boyka en esta modalidad no paran, pues ahora el joven se encuentra en Doha, capital de Qatar, a donde la FIFA invitó a los mejores freestylers del mundo para ser parte de un espectáculo especial durante la inauguración del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2022. El deportista es el único colombiano y latinoamericano que hará parte de este evento junto a otros talentos de Rusia, Estados Unidos, Polonia, Kazajistán y Londres.

“Estar en el sorteo, con los ojos del mundo mirándonos en el show central es algo increíble. Hemos representado el país en competencias, pero estar en una Copa del Mundo es donde todos quieren estar (…) Venimos entrenando alrededor de 4 horas diarias para que el evento salga a plenitud. Ahí va a estar la bandera de Colombia en lo más alto” dijo Boyka en diálogo con Infobae Colombia desde Doha.

Este fanático de la selección de Brasil y quien busca mostrar el talento latino con el balón ante le mundo prontamente estará en gira por Europa donde buscará su primer título mundial. El 15 de agosto estará en República Checa en un campeonato. Luego tendrá otros dos eventos en Hungría y Barcelona. Este año quiere desquitarse pues el año anterior por el COVID-19 no tuvo muchas oportunidades de puntear para mejorar en el ranking.

FIFA publicó la última actualización del ranking y confirmó todo para el sorteo del Mundial de Qatar

¡Empezó el Mundial! La FIFA anunció la última actualización del ranking y dejó confirmados oficialmente los cuatro bombos que estarán en el sorteo del próximo viernes desde las 11:00 de la mañana, hora colombiana, en el Centro de Convenciones de Qatar. El máximo organismo ubicará a los países según su posicionamiento en el listado que habitualmente publica y ahora sólo resta que comiencen a rodar las bolillas de cada selección para definir las ubicaciones en el certamen que se llevará adelante entre noviembre y diciembre de este año.

El único cambio respecto que se produjo en relación a la versión anterior es que Canadá, por la derrota ante Panamá en la fecha final de las Eliminatorias en Concacaf, descendió al puesto 38° y pasará al Bombo 4. De esta manera, Túnez se colocará en el Bombo 3 tras posicionarse en el puesto 35.

ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS PARA EL SORTEO

• BOMBO 1: Catar - Brasil -Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez

• BOMBO 4: Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)

