El cantante Lucas Arnau lleva 25 días en la clínica y cinco operaciones

A través de su cuenta de Twitter el musico paisa, Lucas Arnau, relató lo que ha tenido que vivir los 25 días que lleva internado en una clínica de Medellín. Después de la cirugía de trasplante de rodilla y se le infectara por una bacteria, obligó a los médicos intervenir quirúrgicamente al cantautor colombiano cinco veces más.

“He vivido unos momentos muy felices, aunque parezca que no por la situación en la que estoy. Por ejemplo, he pasado momentos espectaculares con mi familia, esto nos ha unido impresionante. Mi hermana vino desde USA a visitarme, y tuvimos la oportunidad de tener conversaciones”, expresó Arnau, en la primera parte de la publicación.

Luego, el diálogo continúa, “que haces esto no teníamos, vivimos lejos, entonces no se dan tan fácil, además de tener el privilegio de tener una hermana que viaje desde otra parte del mundo a verte, solo eso ya es demasiada felicidad. Poder conversar con mi tía y reírme con ella a carcajadas de maricadas”.

“¿Esa es la felicidad, entonces para que buscarla si ya la tenemos ahí? Yo estoy demasiado agradecido por tener la familia que tengo, porque en esas cosas simples es donde está el sentido de todo, la verdadera alegría. Esa es mi reflexión y quería compartirla con ustedes”, finalizó el mensaje de Lucas.

El artista colombiano lo publicó en su cuenta de Twitter. Foto: Twitter @LucasArnau

El propio Arnau cuenta que todo comenzó cuando tenía 17 años, jugando fútbol y se le “salió” la rodilla. En ese momento le practicaron una cirugía de meniscos.

Desde la cama del hospital, en diálogos para El Colombiano, contó que, pese a los dolores y molestias en la articulación, practicó deportes de alto impacto como skysurfing y trote por ‘terquedad’. En consecuencia, obligó al artista una nueva cirugía, a los 27 años, en la que le retiraron los meniscos y le perforaron el fémur, para que “sudara y funcionara como un tejido”, afirmó Lucas.

“Hace un año comencé a sentir dolores muy fuertes, en especial cuando subía escalas o dejaba la pierna en la misma posición por mucho tiempo. Consulté los médicos y me dijeron que ya no tenía rodilla y que podría quedar cojo y con muchos problemas de movilidad”, mencionó el cantautor tras el cambió de sus rutinas, aunque no dejó el skysurfing y cambió el trote por la bicicleta.

El artista paisa decidió realizarse un trasplante biológico total de rodilla. Estuvo en lista de espera por seis meses hasta que apareció una articulación de un donante compatible con él.

“El procedimiento fue todo un éxito, en Colombia solo se han practicado 10 de este tipo, fue una cirugía como para premio, pero estando en el hospital la herida se expuso a una bacteria”, relató Arnau.

Desde ese momento lleva cinco cirugías más tratando de removerla, para evitar que llegue al tejido y al hueso, con un tratamiento con antibióticos y analgésicos.

“Los dolores son muy intensos y tan fuertes que creí que no podría soportarlos, en un momento me dijeron que no me podían poner más medicamentos, que me tenía que aguantar, porque podría sufrir un parto respiratorio”, afirmó Lucas.

Además, mencionó que su familia y amigos han sido soporte en estos momentos tan complejos, “ellos me han mantenido fuerte y positivo, como también la cantidad de mensajes que me ponen los seguidores, eso me motiva mucho”.

El artista está en terapias y ahora puede doblar la rodilla en un ángulo de 30 grados y la herida la cerraron, tras un cultivo que le hicieron en la herida para detectar bacterias resultó negativo. Adicional, los médicos hablaron de la posibilidad de que este fin de semana pueda ser dado de alta y regresar a su casa.





SEGUIR LEYENDO: