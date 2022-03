“A los inocentes civiles se les incautó arsenal de guerra”: ministro Molano desmiente denuncias sobre el operativo en Putumayo

El jefe de la cartera de Defensa respaldó el operativo del Ejército Nacional en contra de las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC, en el que presuntamente habrían muertos civiles. REUTERS/Luis Jaime Acosta

El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, informó el pasado lunes 28 de marzo que en medio de un operativo realizado por la fuerza pública en el municipio de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo resultaron muertos nueve supuestos miembros de las disidencias de las FARC y que otros cuatro más habían sido capturados.

Sin embargo, organizaciones sociales como la Red de Derechos Humanos de Putumayo y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) rechazaron la versión oficial y denunciaron el presunto asesinato de campesinos y autoridades indígenas en medio del operativo, dentro de los que se encontrarían el presidente de junta de acción comunal Divier Hernández Rojas, y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.

Ante las versiones encontradas del Gobierno nacional y las organizaciones sociales, se sumaron voces como la del presidente de Colombia, Iván Duque, la del líder de oposición y candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y la del investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, quien aseguró que la organización internacional está investigando el caso y señaló que “urge aclarar los hechos”.

A pesar de los reiterados llamados por parte de diferentes sectores sociales y políticos para aclarar lo sucedido en Puerto Leguizamo el jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, salió a respaldar al Ejército nacional y señaló que la institución había informado que el operativo no había sido en contra de campesinos o indígenas, a la vez que no se había realizado en un bazar, como lo había denunciado la Opiac, desmintiendo las versiones de las organizaciones sociales.

“El Ejército informa que el operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos”, indicó el ministro Molano a través de su cuenta de Twitter en respuesta de un mensaje del senador de izquierda, Gustavo Petro, quien aseguró que el operativo había sido en contra de civiles desarmados “incluidos niños”.

“No es neutralización señor presidente Duque, es asesinato. No eran 11 integrantes de las farc, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluidos niños. Es un crimen de guerra de su gobierno En mi gobierno se acaban definitivamente los falsos positivos”, había indicado el candidato presidencial de la alianza de izquierda que fue contrastado por el ministro Molano.

Asimismo, en el mensaje compartido por el jefe de la cartera de Defensa a través de la red social anexó un video en el que aparecen hombres con armas de largo alcance, quienes supuestamente serían los disidentes abatidos y capturados por la fuerza pública, al tiempo que compartió imágenes del arsenal de guerra que presuntamente les había sido incautado en medio de las operaciones.

“A los ‘inocentes civiles’ se les incautó: arsenal de guerra; granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros. Un llamado a los candidatos: no todo es para hacer política. Las operaciones militares cumplen todos los protocolos exigidos”, señaló el ministro Molano, quien compartió un video de un solado del Ejército que resultó herido durante el operativo y se encuentra en el Hospital Militar, en el que relata como en la mitad del presunto enfrentamiento un hombre vestido de civil le disparó con un fusil.

Las posturas del ministro Molano frente a los operativos de la fuerza pública que han sido cuestionados por diferentes sectores siempre han sido de respaldo, a pesar de las evidencias de la muerte de menores en bombardeos del Ejército en contra de campamentos de las disidencias de las FARC o del asesinato de civiles en medio de las manifestaciones del paro nacional, los cuales han generado indignación entre la población civil.

