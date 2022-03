Sergio Higuita anunció lo que espera conseguir en la Vuelta a España

El colombiano Sergio Higuita conquistó la Volta a Catalunya 2022. Foto: BORA

El pasado domingo, 27 de marzo, el colombiano Sergio Higuita, del equipo Bora, conquistó la Vuelta a Cataluña tras la séptima y última etapa con salida y llegada en Barcelona, en la que se impuso el italiano Andrea Bagioli (Quick-Step) al sprint.

El joven colombiano, de 24 años, es el tercer corredor del país sudamericano en figurar en el palmarés de la Vuelta tras Nairo Quintana, ganador en 2016, y Miguel Ángel ‘Supermán’ López en 2019. El colombiano vigiló especialmente a Carapaz, que trató de atacar en la penúltima subida al alto de Montjuic, que los corredores tuvieron que subir en seis ocasiones, sin lograr abrir brecha.

Tras coronarse campeón de la carrera catalana, el pedalista de Medellín dio una rueda de prensa en la que empezó hablando sobre su nuevo título, su llegada al Bora siendo uno de los líderes de la escuadra alemana y sobre los objetivos que tiene para esta temporada y los próximos certámenes a participar.

“Estuve cerca en California y en París-Niza, pero nunca fui líder y no pude ganar. Este año mi meta era ganar una WT de una semana. Era posible, la condición era buena, mucho más maduro y lo hemos hecho”, comenzó diciendo el colombiano.

Y agregó que: No esperaba el ataque. Las cosas se dieron. Salió un ciclista del Ineos y me pegué. Cuando Carapaz y yo quedamos solos sacamos un minuto y decidimos irnos, probar. La carrera ese día no se iba a ir tan rápido en el pelotón porque era peligroso, carretera angosta y era difícil perseguir.

Sobre su llegada al equipo alemán contó que: “Soy uno de los líderes del equipo para las carreras y con la experiencia que he tenido, pues entiendo más del tema. Desde los nacionales de ruta sabía que lo tenía que hacer y ahora me resta es seguir la ruta que nos hemos trazado.

Para Higuita este equipo cuenta con un buen nivel donde ha hecho buenas carreras y el balance es excelente. “Me han dado mucho confianza, que tiene sus preparadores internos, todo lo analizan bien. Llevan todo bien medido, eso me da confianza. Una semana antes de cada carrera envían el plan de cada ciclista, de lo que se hará, eso es organización. Se anticipan a todo y eso da mucha tranquilidad”.

Además, confesó cuáles son sus objetivos a corto plazo: Tengo que aprovechar que estoy en buena forma en el País Vasco. Vamos a llevar un equipo bueno y espero ir por una etapa y pelear la general. En Romandía también quiero ir a ganar la general.

Sobre cómo ve la posibilidad de tener algún tipo de protagonismo en la Vuelta a España, Higuita explicó que: “El ideal siempre es ir bien, llegar bien. El sueño es ganar una Vuelta a España o un Giro de Italia. Este año intentaré ganarla y si no es así lo seguiré intentando. Estarán varios de los mejores y no será fácil”.

Y añadió: Es una nómina muy completa. No solo contrataron gente para tres semanas, sino para ganar etapas, ir por la camiseta verde como Sam Bennett, quieren tener un grupo versátil. Lo que quieren es hacer bien las etapas llanas, el embalaje y otros para las grandes vueltas. Me siento preparado para la Vuelta a España, ya con tres grandes uno va sintiendo más madurez, se puede llevar el cuerpo a un límite más fuerte. En España estarán dos líderes, no sé si Jai Hindley o Aleksandr Vlasov, vamos a ir por el título de la Vuelta.

Por último, habló sobre cómo ve a Egan Bernal, quien sufrió un fuerte accidente a finales de enero de este año, el cual lo dejó por fuera de las carreteras un buen tiempo, a pasar de su pronta y magnífica recuperación. “Entre los colombianos nos hacemos mucha fuerza. Él es uno que aporta mucho al ciclismo del país. Me alegra por la persona. Casi lloro el día del accidente. En poco tiempo ya está en la bicicleta, es un hombre fuerte. Va a volver más fuerte, los campeones llevan eso por dentro”

