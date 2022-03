Petro reveló que rompió en llanto al ver la foto de Ingrid Betancourt encadenada: “Es un símbolo de resistencia”

Petro hizo reconocimiento a Ingrid Betancourt por ser “símbolo de resistencia”. Foto: (Colprensa - Luisa González).

El debate presidencial de este martes 29 de marzo, organizado por la Universidad Externado de Bogotá, dejó un episodio de posible reconciliación entre los candidatos Gustavo Petro, del Pacto Histórico, e Ingrid Betancourt, de Verde Oxígeno. En repetidas oportunidades, se han enfrentando con vehemencia.

Durante uno de los segmentos, los panelistas le pidieron a los aspirantes que hicieran un reconocimiento a uno de sus contrincantes. En ese aparte, el líder de la Colombia Humana recordó el secuestro de Ingrid Betancourt, que se postergó por más de 6 años a manos de la entonces guerrilla, FARC.

Petro evocó el recuerdo de la foto de su contrincante en las urnas encadenada, que no solo fue una de las pruebas de supervivencia de la también excongresista, sino que se convirtió en uno de los íconos del conflicto armado colombiano. Es más, esa foto le dio la vuelta al mundo.

“A Ingrid Betancourt la conozco hace muchísimo tiempo. En algún momento del largo periplo político que hemos compartido, vi la foto aquella de las cadenas y debo confesar que lloré. Lloré porque desde mi perspectiva revolucionaria encadenar a una persona era todo lo contrario de lo que yo podía entender que era una transformación de Colombia”, reflexionó Gustavo Petro.

Además, el aspirante presidencial reconoció que, cuando Álvaro Uribe gobernó al país durante ocho años, apoyó los mensajes de liberación para los colombianos en cautiverio y se conmovió cuando vio a la hoy dirigente del Verde Oxígeno encadenada.

“Vi su rostro y era una amiga encadenada triste. allí aparentemente sola la acompañó el pueblo en ese momento, y yo decidí, estando en el Polo Democrático, marchar. Una marcha que en el fondo convocó Uribe, pero que yo entendí que era de la nación, y decidí salir a la calle”, agregó.

Sin embargo, no perdió oportunidad para cuestionar esos eventos convocados por el hoy jefe natural del Centro Democrático. “Vi cosas que no fueron tan bonitas, una formación nazi ahí que me provocó cierto malestar estomacal, pero yo marché”, aseguró Petro, a su vez que dejó emotivos elogios a la exsecuestrada.

“Para mí, Ingrid es un símbolo de resistencia. Colombia necesita resistencia, es el momento en que la resistencia se vuelva Gobierno, se vuelva vida, potencia de la vida”, concluyó en su intervención el exalcalde de Bogotá.

La respuesta de Ingrid

Luego de ese emotivo mensaje, que no pasó desapercibido por los asistentes al debate, la también postulante a ser sucesora de Iván Duque le respondió a Petro de manera efusiva, pero le recordó que ha diferido de “todas las propuestas económicas” del candidato presidencial.

“Agradecerle a Gustavo, de verdad. Me llegó al alma y yo sé que eso es así, que es sentido y que es real y quiero decirte que a pesar de que hemos estado tan alejados, y que yo he estado en contra de todas las propuestas económicas que tú has hecho, me parece que hay una que compartimos y es la necesidad de tener un impuesto sobre las tierras productivas”, señaló Betancourt.

Reviva el momento a continuación:

Petro lloró al recordar el secuestro de Ingrid Betancourt

El momento se ganó aplausos por parte del público. Además, en redes sociales destacaron la capacidad de ambos líderes políticos de dejar de lado sus muy marcadas diferencias políticas para mostrarle un mensaje al país de fraternidad y reconciliación.

Hay que recordar que hace unas semanas, durante otro debate, Betancourt y Petro se enfrentaron, al punto que la excongresista le enrostró al líder de la Colombia Humana un posible evento de depresión que sufrió hace muchos años. “Yo creo que tú tienes alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo”, dijo la candidata de Verde Oxígeno”, contestó Íngrid Betancourt.

