Sin Fajardo, sin Rodolfo y sin Fico: así fue el debate presidencial en la Universidad Externado de Colombia

Primer debate presidencial, organizado por la Universidad Externado de Colombia. Foto: Universidad Externado de Colombia

En el primer debate presidencial organizado por la Universidad de Colombia, los candidatos participantes Íngrid Betancourt del partido Verde Oxígeno; Enrique Gómez del Movimiento de Salvación Nacional; Gustavo Petro del Pacto Histórico; Luis Pérez del movimiento Piensa en Grande y John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres; tuvo tres ejes temáticos: agenda joven, drogas y equidad de género.

“La Colombia para la vida que quiero, tiene que ver con varios aspectos: igualdad de la mujer, justicia social, sociedad de derechos, economía productiva basada en el conocimiento, una vida para la paz y la educación”, fueron las primeras palabras de Petro con respecto a la razón por la que debería ser elegido.

Por su parte, el candidato Luis Pérez indicó: “quiero seguir aportando al país. Colombia está cansada del fracaso y tenemos que llegar a hacer propuestas audaces, comenzando por los jóvenes, para que este país se transforme. Colombia está reclamando una gran reforma educativa”.

“Darle una nueva visión a nuestra Nación, lejos de los odios y resentimientos, lejos de un pasado lleno de violencia. Nos enfocamos en el desarrollo, la seguridad y la justicia para todos los colombianos”, manifestó John Milton.





En primera instancia, se discutió sobre el tema de agenda joven, la pregunta que tuvo el senador fue, “teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de los líderes sociales y ambientales en el país ¿cuáles son sus propuestas para garantizar su protección?”

“Castiga fuertemente el asesinato de líderes ambientales, inmediatos es una primera opción del Gobierno sobre el Congreso. En segundo lugar, quitar la causa de esa violencia, tiene que ver con una economía depredadora sobre el medio ambiente, de quemar la selva, de extinguir el agua para sacar el petróleo, de preferir la minería sobre la agricultura, de expulsar al campesinado de la frontera agraria, de utilizar territorios escudados. Tiene que haber un programa de recuperación del equilibrio entre naturaleza y economía. Nos proponemos revitalizar la selva amazónica a partir de un fondo con bonos, permitiendo concesiones hereditarias”, señaló Petro.

Con respecto a la temática de drogas, a la promoción del cultivo de hoja para potenciar el uso farmacéutico y otros derivados lícitos, Petro explicó, “comenzaría con el cannabis. Tenemos una oportunidad enorme de exportación industrializada que hay que aprovechar en Colombia. El cannabis puede ser incluso puede ser una economía de sustitución de la hoja de coca. Hay que comenzar con una reforma agraria que permita que el campesinado sea propietario de tierras y procesos productivos. Promocionamos la producción del cannabis y sustituimos los cultivos sin fumigación y represión”.

“Se debe lograr un acuerdo regional para despenalizar el consumo de droga. Si lo hacemos, podemos generar una economía del uso medicinal del cannabis, esto es algo que está haciendo el mundo y Colombia está rezagada”, opinó Betancourt sobre el manejo de las drogas en el país.

El candidato Enrique Gómez por su parte indicó que: “la guerra contra las drogas ha destruido el medio ambiente y tiene una sociedad llena de violencia. Algunas como el cannabis sí tienen un aporte para la medicina, pero desconozco que la coca tenga ese mismo potencial”.

Finalmente, al eje temático de equidad de género, la pregunta que tuvo Petro fue “¿De ser elegido tendría en cuenta la identificación de género no binario u otras que no corresponda a masculino o femenino para efecto de registros públicos? y/o ¿aceptaría el matrimonio o unión marital de hecho entre familia poliamorosas?”

“La respuesta es sí, nosotros protegemos y fortalecemos la familia colombiana que tiene diferentes formas: unipersonal, madres cabeza de familia, heterosexual, no heterosexual. Nuestra propuesta es proteger los derechos de la gente como quieran ser. Protegemos la libertad”, indicó el senador.

Íngrid afirmó por su lado en la equidad de género: “Lo primero que vamos a hacer es abrir la posibilidad de las listas que se promueven en el Congreso para tener mayor participación de las mujeres. Las mujeres, en política, no reciben igualdad de recursos”.

“Cambiaría el servicio militar obligatorio por un servicio social y ambiental que incluye a las mujeres. Ellas tiene una gran sensibilidad para el servicio social y este debe hacerse en las regiones y con jóvenes”, resaltó Luis Pérez sobre la equidad de género.

Antes de finalizar el debate, se abrió un espacio donde los diferentes candidatos dieron su opinión sobre sus compañeros. En una de las intervenciones Gustavo Petro admiró a la candidata Íngrid “vi aquella foto de las cadenas y tengo que confesar que lloré porque desde mi perspectiva revolucionaria, encadenar a una persona es todo lo contrario a lo que podía entender a una transformación de Colombia, porque vi su rostro y fue una amiga encadenada. Íngrid es un símbolo de resistencia, y Colombia lo necesita”.

Íngrid Betancourt respondió no solo al debate sino a Petro por sus palabras: “Agradecerles a todos por su caballerosidad, a Gustavo, me llegó al alma, yo sé que es sí y es real. Quiero decirte que a pesar de que hemos estado alejados, y que yo he estado en contra de todas las propuestas económicas que has hecho. Me parece que hay una que compartimos, y es la necesidad de tener un impuesto sobre las tierras productivas”.

