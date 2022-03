“Así les duela a algunos esto comenzó con la salida de Pékerman”: lo que dijeron los periodistas deportivos sobre la eliminación de Colombia

Los jugadores de Colombia se dan ánimos, el 17 de junio de 2021, previo al inicio de un partido ante Venezuela por el grupo B de la Copa América, en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en Goiania (Brasil). EFE/ Fernando Bizerra Jr

El encuentro ante Venezuela en el estadio Cachamay llegaba con una maleta llena de ilusiones de una posible clasificación al Mundial de Catar 2022. La Selección Colombia debía hacer su trabajo que era imponerse ante el equipo de José Néstor Pékerman y esperar que Perú no sumara tres puntos ante Paraguay. Al minuto 4 las cosas se complicaron cuando Lapadula anotó el primero para la selección Inca, James marcó y adelantó a la Tricolor, sin embargo, un gol de Yotún al 42′ acabó con las ilusiones del equipo de Rueda.

Una generación de jugadores que no conocían de primera mano el dolor y la frustración de no poder asistir a un Mundial de Fútbol y la segura despedida de varios referentes del equipo que lograron llevar al equipo nacional a dos campeonatos mundiales. Una situación que asemeja las sensaciones de las Eliminatorias al Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Lo sucedido en las Eliminatorias se puede analizar desde diferentes puntos de vista y de diferentes perspectivas, sin embargo, los grandes señalados de toda este debacle son los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, el cuerpo técnico encabezado por Reinaldo Rueda y algunos de los jugadores. Las redes sociales han generado el espacio perfecto para que los seguidores del equipo debatan sobre cuál podría ser la mejor solución para las siguientes Eliminatorias.

Así como los hinchas se han manifestado sobre esta situación, varios periodistas deportivos han dado su opinión con respecto a eliminación de la Selección Colombia en las Eliminatorias, han planteado algunas posibles opciones e incluso han reflexionado con el trabajo que han venido desarrollando mientras cubren toda la actualidad de la Tricolor.

Iván Mejía publicó en Twitter: “La verdad, no teníamos ropita para ir a esa fiesta. Equipo sin gol y sin creación. Le echaremos la culpa a jugadores y técnicos pero cuando darán la cara los ineptos directivos? El fútbol en Colombia no progresa, retrocede”. Por otro lado Carlos Antonio Vélez señaló que, “Cuándo esta generación ya de salida, comenzaba, se dio un buen rendimiento hasta Brasil.. no se renovó y la decadencia asomó rumbo a Rusia 2018 y ahora se consumó.. las 2 ultimas eliminatorias han sido muy parecidas..la diferencia fue el “pacto de Lima” Para verdades números”.

Gabriel Meluk en su columna para El Tiempo aseguró que, “No hay que descerebrarse para posar de genio y pedir el cambio de las “estructuras del fútbol colombiano”. Con esas mismas ‘estructuras’ veníamos de clasificar a dos mundiales seguidos, de hacer el más grande Mundial de nuestra historia en Brasil-2014 y de ser terceros en la Copa América. Colombia está exitosamente eliminada fundamentalmente porque estos son los jugadores que tenemos, los que hay, los que alimentan una soberbia y un patrioterismo que hoy hacen doler más esta eliminación. ¡Y sanseacabó!”.

Cesar Augusto Londoño publicó en sus redes sociales: “Cuando la Federación sacó a Queiroz, José Pekerman tenía la ilusión de volver a dirigir la @FCFSeleccionCol, estaba sin equipo y su deseo era regresar, porque nunca quiso irse. Pero jamás fue una opción para los directivos. El error más grande fue no renovar un trabajo exitoso”.

Juan Felipe Cadavid publicó en sus redes sociales: “Nuestro fútbol vive en el miedo. Le tenemos más temor a la derrota, que gusto al triunfo. Tenemos un torneo en el que 3 partidos perdidos ponen a temblar a un Dt, por lo cual la mayoría de los equipos priorizan lo defensivo (...) Por eso no es extraño que ayer ante Venezuela, pese a que ganamos, la Selección no salió decidida a pasarle por encima al rival, sin convicción. Al contrario, fue un planteamiento precavido... Evolucionar así, IMPOSIBLE”.

Steven Arce afirmó primero que: “Así les duela a algunos, esto comenzó con el despreció y la salida de José Pékerman”, luego realizó una reflexionó sobre su papel en la eliminación de la Selección Colombia. “Como periodista también asumo que Pude haber sido más crítico con una dirigencia que demostró falta de planificación. Le di más valor al nombre del dt de turno que al proyecto, puse más espejo retrovisor que farolas delanteras, pude hacer más (...) Los periodistas debemos aprender de estas caídas para prepararnos más y estar a la altura de cada situación que se presenta. Veníamos cómodos de 2 mundiales seguidos, de futbolistas que están en Europa y de dar por hecho que estaríamos en Catar, también es una bofetada”.

