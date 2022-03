Se conocen nuevos detalles del enfrentamiento del ciclista Miguel Ángel López con su equipo en la Vuelta a España

El pasado sábado 4 de septiembre se incendiaron varios medios de comunicación y portales de opinión pública tras el abandono de Miguel Ángel López de la Vuelta a España 2021. Ese día se corría la fracción número 20 de la Vuelta.

Todo sucedió cuando el rezago del ciclista colombiano parecía una ‘simple’ situación de carrera, y, en una serie de ataques por parte de los ciclistas favoritos, ‘Supermán’ quedó cortado del grupo, perdiendo así sus posibilidades de terminar en la tercera casilla de la clasificación general, posición que le daba para quedar en el podio. Luego, kilómetros más adelante se conoció que el escarabajo colombiano se bajó de su bicicleta y que abandonó la competición.

Tras esta situación, se anunció, unos días después, que el colombiano dejaría las filas del Movistar y regresaría al Astana. Fue hasta el 15 de octubre que el pedalista confirmó su fichaje como nuevo ciclista del Astana. Luego de este anuncio, López dio una rueda de prensa en la que habló del mal ambiente laboral que hubo en la parte interna del equipo y de la mala gestión en la pasada Vuelta a España, que lo obligaron a retirarse del Tour y no le permitieron ir a los Olímpicos.

Sobre lo que pasó en la penúltima etapa de la Vuelta a España dijo que: “Llegó la montaña, pero me sorprendí al ver que todos me esperaban y me dijeron: ‘te vas para la casa’, pues mis planes eran llegar hasta París. Me dieron esa orden, yo quería terminar, pero la orden fue esa. Con Movistar hice una buena temporada. Tuve victorias muy importantes. Hubo cosas que rebosaron la copa y lo mejor que pude haber hecho fue haber salido. Las cosas pasan y hay que aceptarlas, nunca me doy por vencido”.

Y añadió que: “El plan en la Vuelta a España y tener posibilidades de estar con los mejores y me fui con la idea de eso. Hoy recordar un poco de qué pasó en la Vuelta es ir a la polémica. Es lo mejor que pude haber hecho aunque la afición no lo vea así, es fácil hablar y decir cosas, pero estar ahí y verse en esa situación... yo pienso que lo mejor es estar donde a uno lo quieran. Lo mejor es estar donde uno se sienta bien, lucirse sin que te priven de algo. La reflexión es estar donde estés a tu gusto, que te apoyen y haya ambiente, que no haya tensión, egoísmo y esas cosas”.

Por su parte, Eusebio Unzué, director general del Movistar Team, en su momento, comentó que: “Son situaciones que ocurren en la vida habitual, normal y en la deportiva también. Cosas que, a veces, son increíbles. Es difícil encontrar una solución y es lo que nos ha ocurrido a ambas partes. No es el final deseado, pero las circunstancias son las que son, y no queda otro remedio que cada uno tenga un camino diferente. Un final que como consecuencia de... no tiene otra opción”, aseguró el reconocido director español en diálogo con Marca.

Este lunes se conoció que, por medio de Movistar Plus, se lanzará la tercera temporada de ‘El Día Menos Pensado’, filme que también contará lo sucedido con Miguel Ángel López en La Vuelta a España. Para el estreno, el canal telefónico anunció que esta producción contará con una maratón en la que serán emitidos todos los capítulos. Además, desde Movistar Plus+ se ha adelantado un breve resumen de los cuatro capítulos, dado que ahora será la plataforma en la que se emitirá la producción, a diferencia de las dos primeras temporadas, las cuales se encontraban en Netflix.

Episodios de: El Día Menos Pensado

EPISODIO 1:

Tras una discreta actuación en el Giro y en el Tour, La Vuelta es el principal objetivo del año para el Movistar Team. Tras la retirada de Valverde, el equipo sufrirá una ruptura interna entre Mas y López que lo cambiará todo. Por otro lado, descubriremos a Van Vleuten, la mejor ciclista del mundo capaz de conseguir lo nunca antes conseguido.

EPISODIO 2:

Enric Mas y Miguel Ángel López intentan todo lo posible por conseguir el liderato de La Vuelta; pero encuentran en Primoz Roglic a un rival muy duro de batir. Además, descubriremos cómo fueron las retiradas de Marc Soler, tanto en el Giro, como en el Tour y los motivos que llevaron al ciclista a abandonar al equipo.

EPISODIO 3:

Por primera vez en la historia, seremos testigos de la participación del equipo femenino en la carrera más dura del mundo, la París Roubaix. En La Vuelta, un lejano ataque de Roglic termina con las aspiraciones del Movistar Team. Llegan las críticas, pero el equipo se levanta consiguiendo la victoria en la etapa reina.

EPISODIO 4:

Cuando todo parece indicar que Movistar Team terminará con dos ciclistas en el podio final de La Vuelta, todo se desmorona. A falta de una etapa para el final, Miguel Ángel López decide retirarse de La Vuelta durante la carrera, ante la incredulidad de sus compañeros. Por su parte, Enric Mas se afianza como un líder sólido para luchar por todo en el futuro.

