Expareja de la ‘señorita María’, aseguró que está dispuesto a devolverle sus tierras

María Luisa Fuentes, conocida como Señorita María

En esta semana se generó la polémica al enterarse mediante un vídeo que la protagonista del documental ‘La falda de la montaña’, la mujer campesina trans María Luisa Fuentes, fue presuntamente estafada por su expareja sentimental. ‘La señorita María’, indicó que Richards Varela, a partir de engaños le abría quitado su propiedad en Boavita, Boyacá.

Sobre esto respondió Richards Varela, quién indicó a la cadena radial La W, la plena intención de devolverle el terreno a María, además también aseguró que no se trato de ninguna estafa, sino que la ‘señortia María, tomó esa decisión personalmente: “Ella decidió poner la tierra de Boavita a nombre mío porque confiaba en mí, pero yo no me estoy negando en devolverle sus tierras y he dado la cara”, comentó Varela.

En sus declaraciones Varela afirma que jamás tuvo la intención de engañar la buena fe de María y que los inconvenientes de ellos fueron simples problemas de pareja, pero en cambio denuncio a dos mujeres que serían, según él, las responsables de la actual situación de la protagonista de ‘La falda de la montaña’.

“El engaño viene de parte de Diana Navarro y Yudy Vega para denunciar a Richard por medio la Gobernación de Boyacá … María empeñó sus tierras por $8 millones y se vino para Bogotá y esta señora Navarro y Yudy la meten en un albergue, mentira ella se queda en un hotel cerca del aeropuerto ... Cuando vieron que María se quedó sin dinero, ahí si la arrojaron a la calle y yo ya no tenía más comunicación con María porque producto de tanta difamación yo me alejé de ella”, mencionó Richards Varela.

También indicó que la decisión de terminar la relación fue debido a inconvenientes personales presentados entre los dos, pero no por quitarle el terreno de Boyacá a María: “Me separé de María por razones adversas porque no tenía trabajo allá, y dije me voy a venir a trabajar a Bogotá, y María estaba encaprichada porque me vine para Bogotá”.

Por último señaló nuevamente su intención de devolver las tierras sí así lo solicita María, e indicó que eso fue un regalo voluntario que le había hecho ella: “Si ella quiere que le hagan el traspaso yo no tengo ningún problema y yo estoy para hacerle el traspaso, pero si ella quiere porque ella me dice: eso yo se lo regalé porque se lo di con cariño”.

En contexto

En 2018, un año después de que su historia se hiciera reconocida, ‘Señorita María’ confesó para el programa de chismes de Caracol Televisión que por fin había encontrado el amor en los brazos del diseñador, que aseguró que el próximo paso que tomaría con María Luisa Fuentes Burgos sería el matrimonio.

Sin embargo, la historia de amor tomó otros rumbos cuando el diseñador engañó a la mujer para poder arrebatarle su propiedad en medio de la ingenuidad y el desconocimiento de los procedimientos legales, y el único deseo que tiene María Luisa Fuentes es que él le devuelva su terreno .

“Que me devuelva mi escritura, ese tipo me engañó … me dijo ‘haga el favor y firma aquí’, yo le firmé, ya después me dijo vamos a la notaría, la realidad para mí fue un engaño que me hizo ese personaje porque me dijo ‘hágame la escritura a mí para comprarle su apartamento’ y la realidad es que yo me dejé creer”, puntualizó ‘Señorita María’ para ‘La Red’.

“Hace como 8 días yo me fui para allá donde él y le dije que iba a hacerle ese reclamo, de por qué me hace esto a mí, a lo que él me dijo ‘Ay María, yo voy a llamar a la policía’, entonces le respondí: ‘Sabe quñe Richards, llámela’ … y ahí llamó a la pareja que tiene ahora y entre ambos me tumbaron al suelo, me sacaron para la calle, arrastrada como un perro”, expresó la mujer.

SEGUIR LEYENDO: