Gobierno insiste en salvar el Baloto y abre una nueva licitación

Se volvió abrir una licitación para la operación del billonario juego de lotería Baloto por los próximos cinco años. Este es el cuarto intento en el que buscan que sea adjudicado a una empresa antes del 25 de mayo, fecha límite y con esto evitar que desaparezca. Coljuegos. tras haberlo intentado en tres ocasiones pasadas, la licitación no logró ser adquirida por ninguna empresa y el proceso fue declarado desierto.

Para este nuevo proceso hubo cambios en la reglamentación del juego, específicamente en la tarifa de los derechos de explotación. Este señala que la empresa que se quede con el jugo debe pagar al menos el 24.5 % de los ingresos brutos del juego para los sorteos de Baloto y Baloto Revancha.

“Así como con el porcentaje que determine la Junta Directiva de Coljuegos por concepto de derechos de explotación para las mecánicas adicionales de tipo loto en línea y/o mecánicas complementarias, previstas en el artículo 2.4.2. del reglamento del juego, en caso de que se lleguen aprobar durante la ejecución del contrato. Los recursos serán destinados conforme y en la periodicidad que establece la Ley 643 de 2001, y demás normas que la modifiquen o adicionen”, afirma Coljuegos en el comunicado que dio a conocer en su página web.

Actualmente el operador transfiere al sector salud un 32.5 % de los ingresos brutos por las ventas de Baloto Revancha, siendo esta una de las razones por las que los últimos tres intentos de licitación se ha declarado desierto, ya que lo ven como un negocio inviable. “El operador del juego destinará a la promoción del juego un 0.55% adicional al mínimo previsto en el artículo 2.7.1 y artículo 2.9.3. (subcuenta gastos de publicidad) del reglamento del juego”.

Es importante señalar que entre 2018 y 2021, los derechos de explotación del billonario juego, por un valor de 227.670.058.182, fueron destinados a financiar al sector salud. Desde que comenzó, hace 21 años, ha generado aportes por 1.4 billones de pesos.

Hace algunos días, el presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos, Evert Moreno, afirmó que, “la reglamentación está hecha para un juego de hace 10 años, cuando no existía la competencia de otras plataformas online, que hoy en día tienen unas ventajas competitivas muy grandes. Si no se baja el porcentaje, muy seguramente el juego se va a acabar porque no es viable. Al contrario, si se baja habrá inicialmente una reducción de las transferencias de la salud, pero si se acompaña de otras mecánicas de juego los recursos pueden incrementarse”.

Estos cambios que vienen siendo realizados por Coljuegos, buscan encontrar en el mejor tiempo posible el nuevo operador del Baloto, así como garantizar la financiación de la salud de los colombianos. En un comunicado publicado hace unos días, la entidad manifestaba que; “además de la transparencia en los procesos de selección del concesionario de Baloto, lo fundamental es garantizar la financiación de la salud de los colombianos, mediante la continuidad de la explotación del juego para seguir generando los recursos al sector salud y consolidar este juego tan importante para el país”.

