Atentaron contra el alcalde de La Playa de Belén, en Norte de Santander

Los hechos se presentaron en el sector La Virgen, en la vía que conduce al municipio de Abrego, donde el mandatario tendría una reunión donde se trataría la alerta 024.

Este jueves fue atacada la camioneta donde se movilizaba el alcalde de La Playa de Belén, Norte de Santander, Íder Humberto Álvarez García.

Los hechos se presentaron en el sector La Virgen, en la vía que conduce al municipio de Ábrego, donde el mandatario tendría una reunión para tratar temas, precisamente, sobre el conflicto armado que enfrenta esta región de Norte de Santander.

Se conoció de forma preliminar que hombres armados dispararon a la camioneta blindada del esquema de seguridad del mandatario. Era manejada por su conductor, quien resultó herido y fue trasladado hacia el hospital regional Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña.

El coordinador de Urgencias del hospital, Antonio Monroy, aseguró que el hombre recibió un disparo en el glúteo de la pierna izquierda, pero llegó en buenas condiciones generales.

En este vehículo también se movilizaba el secretario de Gobierno de Playa de Belén, Eduardo Claro, quien salió ileso.

“Lastimosamente se viene presentando esta situación en toda la región del Catatumbo, y lamentable contra mandatarios, contra las personas que estamos trabajando por el pueblo y sucedan este tipo de atentados”, expresó el alcalde después de lo sucedido.

Íder Álvarez afirmó que en reiteradas ocasiones ha denunciado amenazas en contra de su vida y es la primera vez que sufre un atentado. Las autoridades ya tienen conocimiento de las diferentes que ha recibido por parte de los grupos insurgentes que delinquen en este sector.

“Ya la Fiscalía tiene conocimiento, precisamente de algunas publicaciones que se tienen en las redes sociales en mi contra, yo las denuncié, les hice pantallazos y eso pues generó la alerta. También he recibido panfletos intimidantes, he recibido extorsiones y con lo ocurrido hoy ratifico el problema en el que nosotros estamos”, manifestó el mandatario.

En medio de esta situación, el mandatario hizo un llamado a los grupos armados para que busquen otras vías, pues las armas no son la salida. “Un llamado a la cordura, no es por la vía de las armas, no es haciendo atentados a los mandatarios como vamos a lograr estos cambios que requiere esta región”, indicó.

En Norte de Santander, los alcaldes de la zona del Catatumbo han expresado su preocupación por el tema de su seguridad, ya que manifiestan sentirse inseguros para ejercer sus funciones.

Por ahora no existe un pronunciamiento ni del Ejército , ni la Policía frente a los hechos ocurridos con el alcalde de La Playa de Belén.

Reportan hostigamientos y ataques contra la Fuerza Pública en el Catatumbo (Norte de Santander)

Según la información preliminar de las autoridades, durante la noche del lunes y la madrugada del martes se registraron varios ataques y hostigamientos en contra de unidades militares en algunos municipios de la región del Catatumbo en Norte de Santander, en zona de frontera con Venezuela.

Los uniformados habría sido atacados con ráfagas de fusil y les habrían lanzado artefactos explosivos en el corregimiento de la Gabarra, en zona rural del municipio de Tibú. Mientras que en zona rural del municipio de San Calixto se reportaron enfrentamientos con grupos armados ilegales sin identificar, según informaron en Caracol Radio.

Ante la situación fueron enviadas a La Gabarra soldados de la fuerza de tarea Vulcano quienes apoyarán a los uniformados que sufrieron los hostigamientos.

Durante la tarde del lunes, también se reportó el ataque con explosivos en contra de una patrulla del Ejército en zona rural de Amalfi (Antioquia), en el occidente del país, donde resultaron lesionados dos menores de edad y un adulto.

En la emisora Alerta Paisa señalaron que el hostigamiento ocurrió en la vereda San Juan, donde de acuerdo con las mismas autoridades, fueron atacados dos vehículos en los que se movilizaban los soldados que brindaba seguridad a los soldados que habían prestado seguridad en los comicios del domingo.

En la información que entregaron preliminarmente las autoridades, se indicó que al paso de los automotores se detonaron los artefactos, sin que resultara ningún uniformado herido. No obstante, un menor de 15 años que se movilizaba por el lugar sufrió heridas por las esquirlas y una lesión de consideración en su tímpano izquierdo. Mientras que el adulto también sufrió heridas en un glúteo.

