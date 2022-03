Secretaria de Eduación de Bogotá confirmó que son 163 las denuncias por abuso sexual en colegios: “Les creemos a los niños, las niñas y los padres de familia”

La funcionaria indicó que este tipo de abominables crímenes contra la infancia no crecieron en las últimas fechas sino que ahora se ha visto una mayor tendencia a denunciarlos. EFE/Mauricio Osorio/Archivo

Recientemente un hecho prendió las alarmas en la capital, un presunto caso de abuso sexual contra un menor de 5 años en la localidad de Bosa que terminó con fuertes protestas, neumáticos quemados y la fachada vandálizada de la I.E Nuevo Chile, donde aparentemente habría sucedido el aberrante caso.

La secretaria de Eduación de Bogotá Edna Bonilla, se refirió al hecho en la emisora radial La W y comentó que tanto el presunto caso de violencia sexual que se denunció desde el 18 de marzo, como los actos vandálicos del 22 y 23 a manera de protesta en la I.E Nuevo Chile, afectan a los estudiantes ya que ‘hacen daño a la educación en general’. También señaló que el presunto docente acusado ya fue apartado de su cargo y de algún tipo de actividad educativa con niños y niñas de la institución.

Sobre la situación de seguridad infantil la Secretaria Bonilla indicó al medio radial: “Nosotros como administración distrital, como Secretaría de Educación, hemos solicitado a la Fiscalía que acompañé todos estos procesos, afortunadamente el viernes (18 de marzo), tuvimos una reunión entre la alcaldesa y el señor Fiscal General de la Nación y se establecieron una serie de compromisos, la Secretaría ya entregó documentado 163 casos de presuntos casos de violencia sexual”.

La funcionaria indicó que este tipo de abominables crímenes contra la infancia no crecieron en las últimas fechas sino que ahora se ha visto una mayor tendencia a denunciarlos: “Nosotros desde el 2020 estamos trabajando estos casos de hecho hemos pedido en repetidas ocasiones que las autoridades actúen de manera oportuna, que actuemos de manera conjunta. No es un hecho que se esté presentando únicamente desde hace un par se semanas, no, la violencia sexual es un hecho que se presenta en toda la sociedad y que en estos momento estamos teniendo un mayor número de reportes de violencia sexual”.

Por último resaltó la importancia de no callar e ignorar las denuncias, sino que por el contrario prestarles atención y siempre buscar autoridades para que actúen de manera inmediata: “Hemos hecho un llamado a que se denuncien los casos de abuso sexual, nosotros les creemos a los niños, las niñas, los padres de familia, los estamos acompañando, denuncien para que las autoridades podamos actuar”.

Por otro lado la Secretaría de Educación le entregó este miércoles 23 de marzo a la Fiscalía General de la Nación la información de 163 casos de violencia sexual registrados en instituciones educativas distritales, cometidos presuntamente por docentes adscritos a la entidad.

La entidad aclaró en un comunicado de prensa que se tienen 154 procesos disciplinarios activos con corte al 1 de marzo; sin embargo, la base entregada a la Fiscalía se actualizó el 18 de marzo, por lo que se incluyen las quejas recibidas en el tercer mes del año, teniendo así un total de 163 casos.

El ente judicial, por su parte, entregará los primeros resultados de la investigación en un periodo de 30 días. A esto se le suma la designación de seis nuevos fiscales e igual número de investigadores que estarán dispuestos en las casas de justicia del Distrito, ubicadas en: Ciudad Bolívar, Suba y Barrios Unidos.

Esta iniciativa fue anunciada el pasado 19 de marzo por el fiscal Francisco Barbosa, después de reunirse con la alcaldesa Claudia López. Según el funcionario, los nuevos investigadores y fiscales brindarán una mayor atención a este tipo de indagaciones sin importar la localidad en la que se origine.

“Prevenir y darles celeridad a los casos de violencia sexual en los colegios es una prioridad”, manifestó Edna Bonilla, secretaria de Educación. La funcionaria destacó que se está reforzando el equipo de control interno, la contratación de 200 docentes orientadores adicionales y el trabajo que han realizado con diversas entidades, “pues prevenir este tipo de violencias es trabajo de toda la sociedad”, añadió.

